CHP, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kuklasının asılması ve Kuran'ın yakılması gibi toplumda infial yaratan provokasyonları kınamak zorunda kalmalarının iktidara yarayacağından kaygılanıyor olmalı. Zira zoraki açıklamalarına, "eylemlerin Batı'nın seçimler öncesi Erdoğan'a destek verdiğinin işareti" olduğu iddiasını eklemeyi ihmal etmiyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Amacının ne olduğu o kadar aşikâr ki resmi görmek için özel bir zekâya sahip olmak gerekmiyor. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler" diyerek dün İsveç yönetimini ahmaklıkla suçladı.







Cumhurbaşkanı adayı yarışından düşmeyen İmamoğlu da "Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye'ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir" görüşünde...

Hepsinin derelerden dolaşıp bir türlü açıkça söyleyemediğini ise İyi Partili Aytun Çıray bir çırpıda deyiveriyor:

"Bir seçimde Hollanda AKP'ye destek vermek için ters manyel atmıştı. Şimdi de İsveç ters manyel atıyor. Hıristiyan dünyası AKP diyor."

"Papalık Erdoğan diyor, anlamayacak ne var" çıkışıyla Kuran yakma provokasyonunun mesajını açık eden Aytun Bey aman dikkat!

Duyduğuma göre küreselciler bütün planlarını bozduğunuz ve sırlarını açık ettiğiniz için size çok kızgınlarmış!

***



FIRSAT AYAĞINA GELDİ SANNA MARİN'İN

İsveç'in Türkiye karşıtı odakların eylem üssü haline dönüşmesiyle dün resmen duran NATO üyeliği müzakereleri sürecinin üçüncü ortağı Finlandiya maçı tribünden izliyor.

Ama belli ki kafaları biraz karışık.

Dışişleri Bakanları Pekka Haavisto önce "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum" diyor.







Ne var ki sonra da bir TV kanalına İsveç'in başvurusu daha uzun bir süre ertelenirse, bu ülke ile aynı anda üye olma seçeneğini yeniden düşünmek zorunda kalabileceklerini söylüyor.

Bence hiç dert etmesinler.

Hatta bıraksınlar "dağınık kalsın".

Zira fırsat Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ayağına geldi. Şu an için kimsenin ülkesiyle bir sorunu yok. Refah içinde yaşıyorlar. Finlandiya'nın huzurunu bozmak ve Rusya gibi bir düşman kazanmanın yanında girmenin ayrı, çıkmanın ayrı dert olduğu NATO üyeliğinin getirilerinin de lafı olmaz.

Başlarına dert mi arıyorlar?

***



BU DA NEW YORK METROSU MERAL HANIM

A Haber Sebep Sonuç'ta sık sık konuğumuz olan ekonomist Nejat Özonay, New York Manhattan Metrosu'ndan bir kare paylaşmış.

Paris Metrosu romantizmiyle eleştiri konusu olan Meral Hanım'ın ilgisini çekeceğini düşünüyorum.



