6'lı Masa'nın mutabakat metninde ıvır zıvır maddelerle üzeri örtülen kimi vaatlerin seçmene yönelik olmadığı ortada.

Muhatapları, CHP Hatay Belediye Başkanı'nın "Masanın adayının kim olacağını onlar söyleyecek" diyerek itiraf ettiği uluslararası karar verme mekanizmaları...

Türkiye'deki seçimlere müdahale edip Erdoğan karşıtı muhalefeti destekleyeceklerini açıkça ilan eden Biden yönetimi...

Ya da Ali Babacan'ın "Varsa bir aferininiz alırım" dediği Davos'un sahipleri...

Çok mu iddialı buldunuz?

Siz söyleyin o halde, çözüm bekleyen sorunlar için sıralanacak onca icraat varken seçmene "Akkuyu Nükleer Santrali'ni durduracağız" demenin izahı nedir mesela?

Hadi bugüne kadar bizim gibi "gelişmekte olan" ülkelerin, dünyayı yöneten süper devletlere hak sayılan nükleer avantajından seve seve feragat etmesini sağladılar...







Ama artık enerji çeşitliliğinin, ülkelerin ekonomisi ve bağımsızlığı için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak anladığımız böyle bir dönemde çevrecilik ayağına yapılan yıkım vaatlerini yer mi Anadolu çocuğu?

Ayrıca bu neyin telaşı arkadaş?

CHP'li Aytuğ Atıcı'ya ekranlarda "O nükleeri yapan aşağılık insanlar... siyasilerden bahsediyorum. O nükleer santrali yapan, yaptıran siyasilerden bahsediyorum" diye ağzını bozduran projenin Rusya ile yapılması mı?

Evet, hayat memat meselesi bir seçime aylar kala muhalefetin bu gündemi önümüze koyması neresinden baksanız skandal.

Peki, Okyanus ötesi ve Avrupa'daki güç odaklarının dümen suyunda bir Türkiye'de işlerin daha iyi olacağını iddia etmek "ayıp" mı?

Değil.

Mandacılık her dönem kendine taraftar bulmuş bir tercih.

Burada sorun mandacıların dindar, milliyetçi, yurtsever pozlarıyla kısmi teslimiyet planlarını gizlemeleri. Sovyetler'le ortak sanayi yatırımları yapmaya hazırlanan Menderes'i deviren darbecilerin siyasi mirasçılarının hiç gocunmadan "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmaları gibi.

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GENEL MERKEZ HATIRASI



Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a gol atmak için Genel Merkez'e astırdığı "Yeter söz milletindir" afişi fazla dayanamadı.

Belli ki ters köşe taktiğinin, deneyimli siyasetçi Mehmet Bekaroğlu'na bile partisi CHP için "faşist tek parti" dedirtecek kadar kafaları karıştırdığını fark etti.







Kılıçdaroğlu, eskisinin yerine şimdi de "Ben Kemal, geliyorum" pankartı asmış.

CHP'li gençler de gelip altında hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Gençlerin CHP'li olduğunu nereden mi anladım?

İyi Partili olacak halleri yok ya?

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BU BİR DRAMDIR



Fazıl Say "doğruyu" söylemeden önce takipçilerini uyarıyor:

"Kızmayın; dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, birçok açıdan. THY de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan."







Ama nafile...

"Evet. Adı İstanbul Atatürk Havalimanı olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim babında eklemek isterim" falan diyerek jokeri çekmesi de kurtarmıyor sanatçımızı.

Sosyal medyada küfrün, hakaretin bini bir para...

Çünkü bu memlekette "doğruya yalandan daha çok kızan" kitlenin sayısı günden güne artıyor.