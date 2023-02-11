Hâlâ enkazların altındaki insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Depremin tozu dumanı havada. Yalnızca depremzedeler değil tüm Türkiye travmada.

Görüyoruz... Şu dönemde bile meseleyi siyasete getirenler, destek yerine köstek olanlar, umudunu kaybetmek üzere olan insanları uçuruma doğru iteklemekten çekinmeyenler, ne kadar yardımsever olduğunu gözümüze sokmaktan utanmayanlar, gündemi zehirleyenler var.

Sınav zamanı her toplumda böyle tortular olur.







Ama bereket, siyasi parti ayrımı olmaksızın çoğunluğun yasını yaşadığını; ortak aklın lüzumsuzluklardan, aşırılıklardan, kavgadan gürültüden hoşlanmadığını görüyorum.

Kiminle konuşsam aynı pespayelikten yakınıyor.

Kara bulutlar üzerimize çökse de Türkiye bir avuç tescilli ucuzluğuna teslim olmayacak. Hiç şüpheniz olmasın.

***



REYTİNGİNİZ BATSIN

Bir yanda deprem bölgesine kurtarma ekiplerinden önce ulaşan, tıklım tıklım canlı yayın araçlarında aynı kıyafetlerle yatıp, açlıkla, susuzlukla, soğukla mücadele eden muhabirlerimiz, kameramanlarımız, spikerlerimiz...

Bağırıp çağırmadan, soğukkanlılığını kaybetmeden, ajitasyona meyletmeden görevini yapmaya, bir işe yaramaya çalışan gazetecilerimiz...

Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan birini görünce haberden önce mahremiyeti düşünüp kamerasını kapatan sağduyulu, gönüllü depremzede meslektaşlarımız.







Diğer yanda her şeyden önce olağanüstü bir durumun yarattığı kariyer imkânlarını fark edip haberin önüne geçmeye çalışan acarlar...

"Falanca partilileri enkaz altından çıkarmada ayrıcalık yapılıyormuş" türünden en adisinden söylentileri, teyitsiz iddiaları "son dakika" diye milyonlara yayan simsarlar...

"Haber şovlarını", günlerdir molozlar içinde dişini tırnağına takmış kurtarma ekiplerini şov yapmakla itham ederek gizlemeye çalışan uyanıklar...

Soğukta saatlerce beton yığınlarının arasında mahsur kalmış insanlara daha soluk almadan mikrofon uzatıp duygusal röportajlar kapmaya çalışan reyting canavarları.

Zavallılar belli ki çektikleri ilginin hayrını göreceklerini sanıyorlar.

***



DAYAK GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMAK HATA

Dün deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalananların dövüldüğü görüntüler elden ele geziyordu.

İnsanların böyle bir dönemde bu gibi rezil suçlara daha fazla sinirlenmesi, çıldırması normal.







Ama dayak görüntülerinin sistematik bir uygulama olarak lanse edilmesinin kimseye bir faydası yok.

Zira kimilerinin bu iğrenç işlere kalkışmasının sebebi, başlarına ne geleceğini bilmemeleri değil.

Evet belki bu tür videolar bazı insanların yüreğini soğutuyor olabilir. Ne var ki acımızı dindirmek için öfkemizi tatmin etmek dipsiz bir kuyudur.

Ve inanın, günün sonunda zararı yine topluma olur.