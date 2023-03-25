Muhalefetin bu seçimlerde vaadi "durdurma", "geriye dönüş", "törpüleme", özetle adım adım "yıkım".

Olası Millet İttifakı iktidarında tam yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapması kayıt altına alınan Temel Karamollaoğlu'ndan dinleyelim:

"İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş, bugünkü yatırımların tamamını durdurmak olur."

Hacı amca kostümüyle Erbakancı taklidi yapan Karamollaoğlu'nun son olarak, Ayasofya Camii'nin hiç olmazsa bir kısmını turizme açma vaadinde bulunduğunu da hatırlatalım.

Evet, oyu yok ama Temel Bey'den başlamamın sebebi, muhalefete kıyak geçmek. Masanın en gün görmüşü, sağduyulusu ya...

Yoksa, enerjinin en güçlü silah olduğu bir çağda, bağımsız Türkiye'nin bam teli Akkuyu Nükleer Santrali inşaatını durdurmayı resmen taahhüt eden Kılıçdaroğlu'ndan da başlayabilirdim.







Ya da sınıra yakın bölgelere yapılan barajlara PKK'nın hareket alanını daralttığı için karşı olan HDP'nin de ortağı olacağı iktidarın yıkım planında neler olduğundan bahsettiğimi düşünsenize...

İmamoğlu, Gezi'nin "Köprü, havaalanı, yol inşaatları durdurulsun" diye hükümete ültimatom veren Occupay sözcüsünü İBB'nin imar işlerinin başına verdi de ne oldu diye düşünebilirsiniz...

Doğru, en fazla parklar, bahçeler kadrolarına layık görülen HDP'lilerle birlikte, İmamoğlu'nun ifadesiyle ot yoldular, yatay parkları söktüler, temel kapatma törenleri yapabildiler vs...

Ama İstanbul'da İmamoğlu büyük oranda tek başına kararlar aldı ve uyguladı. Yanlış doğru bir şeyler yapabildi. Şehrin rayından çıkmaması için iktidarın bakanlıklarını İstanbullunun emrine vermesiyle de yıkım sınırlı kaldı.

Bu kez iş farklı.

Muhalefet, 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılarının imzasını almadan adım bile atamayacağı bir sistemle ülkeyi yönetmeyi planlıyor. 7-8 baş artık kaç tane gerekiyorsa...

Daha şimdiden de "Senin dediğin olacak, benim dediğim olacak" diye masada birbirlerini yemeye başladılar.

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Masada pusu kuruldu" dediği Akşener'in daha sonra soğuk soğuk yemek üzere buzluğa kaldırdığı intikamını iktidar masasına koyduğu günleri düşünemiyorum.

Yarın bir gün Türkiye'yi yönetmek için hükümet kuracakları Ağıralioğlu'nu, "dişlerini sıkarak izlediğini" söyleyen HDP'li Garo Paylan'ın ve Kandil'den icazetli arkadaşlarının eyleme geçtiklerini hiç düşünemiyorum.

Tabakta yemekten sıkılan muhalif seçmenin önüne konulan bu tabldota pozitif ayrımcılık yaparak söyleyebileceklerim bu kadar.

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DÜNYA KAZAN OLDU KAYNIYOR

Seçimin hararetine kapıldık, dünyanın kazan gibi kaynadığını fark etmiyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin hakkında yakalama kararı çıkartıyor. İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu nükleer silahlar gönderiyor...

Putin, gecesinde Moskova'ya uçan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le birlikte Batı'ya "hazırız" diyor...







Avrupa'nın göbeğinde Fransa sokakları yanıyor...

Pakistan'da eski devlet başkanının evi basılıyor...

ABD devleti, Trump'ı içeri tıkmaya çalışıyor...

Hürriyet'le özdeşleşen "Bu sene de hac mevsimi Kurban Bayramı'na denk geldi" haberlerine benzemesin ama evet... Küresel kaosun sebebi bu kez ABD seçimleri.

Tüm dünya yine ABD seçim kampanyasının bir ayağı.

Geçen seçimler öncesi pandemi çıkmıştı, bu kez tıkanan sistemi açmak için savaştan aşağısı kurtarmaz gibi duruyor.