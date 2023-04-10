Muhalefetin listelerine dair en ilginç yorum ByLock İsmail'in sitemi bence:

"Seçimden sonra TBMM'de iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti."

"Eski AK Parti" derken kimleri kastettiği biliyorsunuz...







"FETÖ'nün siyasetteki uzantılarına sıra ne zaman gelecek" diye tartışıldığı bir dönemde Erdoğan'ın partiden tasfiye ettiği "sızmalar." Siyaset ustası Erdoğan şöyle bir silkeleyince patır kütür dökülen okyanus ötesinin asalakları.

Bunları ilk kez söylemiyorum... Bu tayfa AK Parti'nin başındayken Başbakanken, milletvekiliyken, danışmanken kendilerine "AKP'liler" dediğim için "bozguncu" ilan edilmiştim. Şimdi bu kullanışlı AKP'lilere sövme yarışına giren "yandaş basın" bile o günlerde bana "Pelikancı" diyordu.

Neyse...

Şimdi çürük elmalar, PKK sempatizanı olduğunu gizlemeyen adaylarla kol kola CHP listelerinden "hop" meclise girecekler.

Kemalist seçmen de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi "tıpış tıpış" sandığa gidip İzmir'de, Ordu'da, Hatay'da şurada, burada bunlara oy verecek.

Öyle mi?

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DEĞİŞİM ADRESİ YİNE ERDOĞAN

"Değişim" vadeden 7'li koalisyon AK Parti'den tasfiye edilenlerle listelerini "yenilerken", 20 yıldan fazladır iktidarda olan Erdoğan milletvekili listelerinde de devrim yaptı.







AK Parti listelerinde yüzde 70'lik bir yenilenme görülüyor.

Bence kimin aday olduğundan daha önemlisi bu canlanma.

Çünkü geleceğini geçmişte aramayan "devrimci" seçmenin yegane rotası hala Erdoğan'ın referansı.

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BU YARKADAŞ'LAR ŞİMDİ DÖNÜP YİNE GAZETECİYİM Mİ DİYECEKLER?

Ekranlardan meslektaşlarına yandaş diyen Barış Yarkadaş ve türevleri bu seçimlerde de kendilerini rezil ettiler.

CHP kapısında milletvekili adayı olabilmek için nöbet tuttular.







Kendilerine güldürdüler, tek motivasyonlarının mebusluk sevdası olduğunu açık ettiler.

Sonuçta da aday bile gösterilmediler.

Şimdi bu "Zübükler" yeniden medyaya dönüp ekranlardan tarafsız bağımsız gazeteci pozları mı kesecekler?