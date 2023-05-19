Kemal Kılıçdaroğlu masaya kimi oturttuysa onun düdüğünü çaldı.

Binde birlik oyuna karşın 38 vekil verip Meclis'e soktuğu okyanus ötesi partilerin tabanına şirin görünmek için bir şakirt gibi FETÖ'yü ağzına bile alamadı.

Yetmedi İzmir gibi, Ankara'da Atatürk'ün Çankaya'sı gibi sembolik bölgelerde FETÖ'ye FETÖ diyemeyen isimleri Kemalist seçmenin gözüne sokarcasına ilk sıralardan aday gösterdi.







Ardından kendisine destek açıklaması yapan HDP'nin seçmenine hoş görünmek için hevalliğe soyundu.

Öyle ki, Kandil'den peşi sıra gelen "Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrılarına "Desteğinizi..." diye savuşturması mümkünken ağzını bile açamadı. "Terörle kim işbirliği yapıyorsa Allah belasını versin" türünden zaman zaman HDP'lilerin, FETÖ'cülerin de başvurduğu kaçamak beddua yoluna saptı.

Evet, Türk halkı bu binbir surat siyasetine, güvenilmez ve tehlikeli bulduğu için geçit vermedi. Net olanı, dosdoğru giden Erdoğan'ı seçti.

Yenilgiyi başarı sayan Kılıçdaroğlu ise oyuna devam edip ikinci tur için yeni maskesini yüzüne geçirdi.

Sinan Oğan'a giden oyların ağırlıklı olarak FETÖ ve PKK karşıtı, Atatürkçü ve milliyetçi reflekslere sahip seçmene ait olduğu söylendiği için "dekoru" değiştirdi. Fona bulaşık deterjanı yerleştirdiği video çekimlerinde artık arkasına kalpaklı Atatürk portresi alarak masayı yumrukluyor.

Yanlış anlaşılmasın, kazanmak için değil. Artık üç beş ne gelirse. Erdoğan karşısında daha yüksek oyla yenildim diye övünmesine, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yapışmasına yetsin de...

"Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, memleketi soyarken Atatürk maskesi takarlar" diyen Uğur Mumcu, yanlış politikalarla, kirli ittifaklarla milyonlarca muhalif seçmenin umudunu çalan, muhalefetin içini boşaltan Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi durumunu tarif etmiş sanki.

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OĞAN'IN OYLARI KİME GİDER?

İlk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan'ın seçmeni nereye yönelecek?

Desteği karşılığında iki bakanlık ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talep eden Oğan'ın kararı ne olur bilemem. İşi zor, yenilgiye mi ortak olacağına yoksa zafere mi cesaret edeceğine karar verecek.

Ancak "Kılıçdaroğlu seçilirse Güneydoğu'da HDP özerklik ilan eder. İç savaş çıkar" diyen perdenin arkasındaki isim Ümit Özdağ'ın seçmenine bu akıbet için oy istemesi mantıklı olmaz.







Zaten Oğan'a oy veren seçmenin belirleyici özelliği de taraftarlığı değil, kararsızlığı. İki adaya da eşit mesafede olan seçmen yine birinin çağrısıyla değil, üçüncü yolu tercih etmesine neden olan sorularıyla karar verecek.

Muhtemelen bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenler de iki aday arasında aşağı yukarı eşit oranda dağılacaklar.

Dolayısıyla bence seçimi, adaysız kalan Oğan'ın seçmeni değil asıl katılım oranı belirleyecek.

Bostana gidecek olan çiftçiler mesela...

Şimdi bostan zamanı değil diyecekler mi?

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BU RUSLARI TANIYOR MUSUNUZ MUHARREM BEY?

Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada CHP teşkilatlarında görev almış isimler gözaltına alınıyor.

Kemal Bey'in mitinglerde reklamını yaptığı FETÖ'cülerin paylaştığı asılsız belgeleri dolaşıma sokmuşlar.







Kemal Bey, İnce'ye çekilen iğrenç operasyonun arkasında FETÖ'ye göz açtırmayan Rusların olduğunu söylemişti.

Basında Kemal Bey'le boy boy fotoğrafları çıkan bu "Rusları" tanıyor musunuz Muharrem Bey?

Ve hâlâ yakın çevrenizde hakkınızı arıyor pozlarıyla dolaşanları?



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