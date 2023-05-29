Saat 17.30...

Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada sonuçları merakla beklenen 28 Mayıs seçimlerin ilk sonuçlarının gelmeye başladığı saatler.

Ve nefesler tutularak izlenen yarışın iki adayından biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu altın saatlerde Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde. Onca işin telaşın arasında Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın cenazesinde.

Siz söyleyin şimdi, bu geniş yürekliliğe şapka çıkarmamak mümkün mü?







21 yıldır seçimle iktidarda kalıp dünya siyaset literatürüne geçen ve bir kez daha kazanan Erdoğan'ın rakipleri, yenilgilerinin nedenine dair şimdi uzun uzun analizler yapacaklardır.

Şöyle oldu böyle oldu...

Muhtemelen en kritik seçimin en heyecanlı saatlerinde okuduğu, sevdiği, saygı duyduğu bir yazarı, gazeteciyi son yolculuğuna uğurlamaya vakit ayıran Erdoğan'ın vefası akıllarına bile gelmeyecek.

Zaten bu yüzden kaybetmiyorlar mı?

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KALMADI ENGİN ABİ!







Dünkü yazımı, aramızdan ayrılan Engin Ardıç'ın "Gün akşamlıdır, elbet biz de ölürüz. Meydan bunlara kalmasın yeter" satırlarıyla bitirmiş, "Kalmaz" demiştim.

Kalmadı Engin Abi.

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10 MADDEDE 28 MAYIS SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI

1- Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmasa da artık siyasi alay konusu olan bir lider hâline gelecek. CHP'de kurultay senaryoları bu geceden itibaren konuşulmaya başlanacak.

2- 6'lı Masa'nın küçük ortakları DEVA, Gelecek, DP ve Saadet toplumda hiçbir tabanı olmadıkları hâlde 38 milletvekili elde etmelerine rağmen siyaseten artık yok hükmünde kabul edilecek.

3- FETÖ'nün Türkiye'ye dönüş hayali en az bir 5 sene daha ertelenecek.

4- Muhalif medya ve sosyal medyadaki trolleri, yaşadıkları bu hayal kırıklığını ve travmayı uzun süre atlatamayacak.

5- PKK/HDP çizgisinin Türk siyasetine yön verme planları artık tamamen rafa kaldırılacak.

6- Rusya ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz eskisinden daha iyi olacak.

7- Karadeniz ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Batı'ya peşkeş çekme planları suya düşecek.

8- Yerli savunma sanayiine darbe vurmayı planlayanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak.

9- Suriye'nin kuzeyinde korsan devlet kurma planlayanlarla mücadeleye kesintisiz devam edilecek.

10- 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için AK Parti'de büyük bir çalışma başlayacak.

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SEÇİM AKŞAMI ARAZİ OLDULAR

14 Mayıs akşamı "Kazandık" diye sorumsuzca sahneye fırlayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu kez ortalıkta yoklardı. 6'lı Masa'nın küçük ortakları da çoktan kendini unutturmuştu. Bombayı Kılıçdaroğlu'nun kucağına atıp arazi oldular.

Şu an saat 21.00, hâlâ kendilerine gelip Twitter'da bile "gık" diyemediler...







Ama yok öyle yağma!

Kılıçdaroğlu tek başına yenilmedi.

Erdoğan, şampanya patlatma hayalleri kursağında kalan Avrupa başkentlerinin, Okyanus ötesinin, Kandil'in ve içerideki ortaklarının, kısaca "Siz hepiniz, ben tek" dediği topunun sırtını yere getirdi.

Hâliyle hezimetin faturası Alman usulü olacak.

Tek başına Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıp kaçmak var mı?