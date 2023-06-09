Merak etmeyin, büyük politik taleplerden falan bahsetmeyeceğim. Seçim bitti, artık konumuz, beklentilerimiz önceliklerimiz olmalarına rağmen ötelediklerimiz.









Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mutlaka "duymuşsunuzdur", vatandaş epeydir AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok devletin Türk vatandaşlarına vize vermekte zorluk çıkarttıklarından yakınıyor.







İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaotik, düzensiz, kuralsız, tehlikeli trafiğimizi bir ulusal seferberlikle insani seviyeye ulaştırırsanız tarihe geçersiniz.









Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklar kadar öğretmenlerin eğitimine de önem verilmeli.







Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Nerede o eski hukuk fakülteleri?







Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Karayollarında standardı aşan yurdu artık demir ağlarla örmesi.









Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İçeriye yönelik tarımsal üretimde gıda güvenliğinin, ilaç kullanımının vs. Kapıkule'den dönmeyecek standartlara kavuşturulması.









Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Beypazarı'nda bir tarlayı gece sel basınca, sabahında havucu 50 TL'ye etiketleyen haldeki politik soygun düzenine, vahşi Batı'dan hallice perakende gıda piyasasına yasaları hâkim kılması.







Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yalıların, sitelerin, otellerin, özel işletmelerin işgali altındaki sahil şeridimizi "ustalık döneminde" Anayasa gereği sahibi olan halka iade etmesi.







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İklim değişikliği "tehdidinden" önce acilen şehirlerimizi nefes aldırmaya çalışması.









Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 10 saat düşse ne olur?







Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Futbol AŞ'leri, diğer şirketler gibi maddi sorumluluklarıyla baş başa bırakmak imkânsız mıdır Sayın Bakan?







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile mahremiyetinin sergilendiği, çocukların araçsallaştırıldığı Tiktok ve Instagram gibi platformlarda durum tek kelimeyle rezalet.









Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Bir iPhone olmuş 50-60 bin!









Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Ordumuzun maşallahı var, denecek bir şey yok.









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Burası da nazar değmesin bakanlıklarımızdan...









Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ne yazacağımı siz de biliyorsunuz bakanım.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Lütfen bir daha pandemi olmasın!