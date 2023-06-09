Merak etmeyin, büyük politik taleplerden falan bahsetmeyeceğim. Seçim bitti, artık konumuz, beklentilerimiz önceliklerimiz olmalarına rağmen ötelediklerimiz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mutlaka "duymuşsunuzdur", vatandaş epeydir AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok devletin Türk vatandaşlarına vize vermekte zorluk çıkarttıklarından yakınıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaotik, düzensiz, kuralsız, tehlikeli trafiğimizi bir ulusal seferberlikle insani seviyeye ulaştırırsanız tarihe geçersiniz.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklar kadar öğretmenlerin eğitimine de önem verilmeli.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Nerede o eski hukuk fakülteleri?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Karayollarında standardı aşan yurdu artık demir ağlarla örmesi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İçeriye yönelik tarımsal üretimde gıda güvenliğinin, ilaç kullanımının vs. Kapıkule'den dönmeyecek standartlara kavuşturulması.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Beypazarı'nda bir tarlayı gece sel basınca, sabahında havucu 50 TL'ye etiketleyen haldeki politik soygun düzenine, vahşi Batı'dan hallice perakende gıda piyasasına yasaları hâkim kılması.
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yalıların, sitelerin, otellerin, özel işletmelerin işgali altındaki sahil şeridimizi "ustalık döneminde" Anayasa gereği sahibi olan halka iade etmesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İklim değişikliği "tehdidinden" önce acilen şehirlerimizi nefes aldırmaya çalışması.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 10 saat düşse ne olur?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Futbol AŞ'leri, diğer şirketler gibi maddi sorumluluklarıyla baş başa bırakmak imkânsız mıdır Sayın Bakan?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile mahremiyetinin sergilendiği, çocukların araçsallaştırıldığı Tiktok ve Instagram gibi platformlarda durum tek kelimeyle rezalet.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Bir iPhone olmuş 50-60 bin!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Ordumuzun maşallahı var, denecek bir şey yok.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Burası da nazar değmesin bakanlıklarımızdan...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ne yazacağımı siz de biliyorsunuz bakanım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Lütfen bir daha pandemi olmasın!