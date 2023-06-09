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MELİH ALTINOK
09 Haziran 2023, Cuma MELİH ALTINOK

Bakanlardan tek cümlelik beklentiler

Merak etmeyin, büyük politik taleplerden falan bahsetmeyeceğim. Seçim bitti, artık konumuz, beklentilerimiz önceliklerimiz olmalarına rağmen ötelediklerimiz.




Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mutlaka "duymuşsunuzdur", vatandaş epeydir AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok devletin Türk vatandaşlarına vize vermekte zorluk çıkarttıklarından yakınıyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaotik, düzensiz, kuralsız, tehlikeli trafiğimizi bir ulusal seferberlikle insani seviyeye ulaştırırsanız tarihe geçersiniz.




Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Çocuklar kadar öğretmenlerin eğitimine de önem verilmeli.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Nerede o eski hukuk fakülteleri?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Karayollarında standardı aşan yurdu artık demir ağlarla örmesi.




Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İçeriye yönelik tarımsal üretimde gıda güvenliğinin, ilaç kullanımının vs. Kapıkule'den dönmeyecek standartlara kavuşturulması.




Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Beypazarı'nda bir tarlayı gece sel basınca, sabahında havucu 50 TL'ye etiketleyen haldeki politik soygun düzenine, vahşi Batı'dan hallice perakende gıda piyasasına yasaları hâkim kılması.



Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yalıların, sitelerin, otellerin, özel işletmelerin işgali altındaki sahil şeridimizi "ustalık döneminde" Anayasa gereği sahibi olan halka iade etmesi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: İklim değişikliği "tehdidinden" önce acilen şehirlerimizi nefes aldırmaya çalışması.




Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 10 saat düşse ne olur?



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Futbol AŞ'leri, diğer şirketler gibi maddi sorumluluklarıyla baş başa bırakmak imkânsız mıdır Sayın Bakan?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile mahremiyetinin sergilendiği, çocukların araçsallaştırıldığı Tiktok ve Instagram gibi platformlarda durum tek kelimeyle rezalet.




Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Bir iPhone olmuş 50-60 bin!




Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Ordumuzun maşallahı var, denecek bir şey yok.




Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Burası da nazar değmesin bakanlıklarımızdan...




Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ne yazacağımı siz de biliyorsunuz bakanım.




Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Lütfen bir daha pandemi olmasın!

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