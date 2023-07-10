14-28 Mayıs'ı 2023'ün en önemli seçimi ilan edenler, 2023'ün en önemli zirvesi dedikleri Vilnius'taki NATO toplantısında da Türkiye'yi işaret ediyorlar.

Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacaklara mahkûm olduklarının fazlasıyla farkındalar

Pentagon'un sesi Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunun, bayram değil seyran değil Türkiye'nin NATO'nun en güçlü 2. ortağı olduğunu hatırlatması bu çaresizliğin ifadesi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'ye karşı koz olarak kullandıklarını itiraf ettikleri F-16'lar için açıkça "Verin artık şu uçakları Türklere" iması yapıyorlar.

Tek rakip ABD değil ki...







Tüm gözlerin çevrildiği Erdoğan zirve öncesi satranç turnuvasına katılmış Kasparov gibi, onlarca aktörle eş zamanlı maç yapıyor.

Yunanistan'la, Mısır'la, Körfez'le yeni masalar açıyor.

Macaristan'ı, Kosova'yı, Kafkasları ihmal etmiyor.

Ukrayna ile açtığı ikili masada olduğu gibi, tüm bu diyalog süreçlerinin diğer masaları devirmemesine de dikkat etmek zorunda tabii.

Birleşmiş Milletler'inden Moskova'ya kadar centilmenliğini alkışlamayan da kalmadı.

Kaybedenin yalnızca kaybetmekle kalmadığı bu ölümcül turnuvada en büyük kozumuz, temsilcimizin tüm rakiplerinden çok çok deneyimli olması.

Ya oyuncumuz, iki tur arası kalkıp Putin'e parmak sallayan Kemal Bey veya beraber kaybettiği ortaklarından herhangi birisi olsaydı? Yaşanacakları hayal edebiliyor musunuz?

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BİDEN'I ÇOK YORMAYIN

ABD Başkanı Biden dün Memleketi Delaware'de plaj keyfindeydi.

2024 seçimlerindeki kaderini etkileyecek NATO Zirvesi'nde mesaisi yoğun olacak, hakkıdır.







Zira zirve öncesi daha İngiltere'ye gidecek.

Rusya-Ukrayna meselesinde Washington'dan rol çalan Londra'nın Biden için tatil olmayacağı da ortada.

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GEÇEN SEFERE BENZEMESİN DE MUHARREM BEY

"Seçilirse Türkiye için felaket olur" dediği Kılıçdaroğlu lehine son anda yarıştan çekilen Muharrem İnce, partililerle bir kahvaltıda buluşmuş. Demiş ki:







"Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar; 'Şimdi zamanı değil, herkes çekilsin, biz seçime gireceğiz' Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz." Peki, kendisine inanıp CHP'den ayrılan, aday olsun diye kapı dolaşıp imza toplayan ancak fena satılan yoldaşları içlerinden ne demişlerdir sizce?

Evet Muharrem Bey üzgünüm. Var öyle bir yağma ve siz de ürkekliğinizle ortak oluyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama liderlik başka bir şey.

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TWİTTER MI THREADS Mİ?

Diğerinin de tadı yok ama...

Tabii ki mahkemede, sahibi olduğu sosyal medya platformlarında kullanıcı verilerini "istihbarata" verdiklerini itiraf eden adamınki değil.

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EĞİTİM BAKANI TEKİN BU AKŞAM SEBEP SONUÇ'TA

Yeni Milli Eğitim Bakanımız bu akşam Sebep Sonuç'ta olacak. A haber dün Bakan'ın yayını duyurur duyurmaz mesajlar akmaya başladı. Tamamı desem abartı olmaz, atama talepleriyle ilgili.







Hazır yeni Bakanı yakalamışken, eğitim camiasının sistemle ilgili merak ettiği başka bir şey yok mu?

Merak etmeyin benim çok var.

Akşam 21'de hepinizi bekleriz.