Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içi darbe yapma hazırlığındaki CHP'lilerin online toplantıları afişe oldu.

Medyaya düşen görüntülerde CHP'nin ağır topları, çok değil iki ay önce "Seçilmezse Türkiye mahvolur" diyerek oy istedikleri genel başkanlarını devirmek için plan yapıyorlar.







Toplantı kayıtlarını izlerken siz ne düşündünüz bilmiyorum ama ben ciddi ciddi üzüldüm.

Zira CHP'de "beceremiyor", "kazanamaz" denilenin alternatifi bunlarsa vah halimize...

Baksanıza, aralarında bir gizli toplantı bile yapamıyorlar.

Hele o Engin Altay'ın ağzında sigarayla verdiği "cam aç cam" diyen dayı pozları...

Tesellimiz Kemal Bey'in bu ekibi çiğ çiğ yiyecek güce sahip olması.

Teselli gibi teselli değil mi?

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ARAPÇA YASAĞI DEĞİL TABELA STANDARDI

Pek çok kentten esnafın Arapça tabelalarının söküldüğüne dair haberler geliyor.

Kimileri de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi bez afişlerden yalnızca Arapça harflerin olduğu kısımları kesiyormuş.







İngilizce ya da Rusça tabelalara dokunulmazken Arapça harflerle yazılmış olanlara müdahale edilmesi trajikomik.

Tarihe geçtiğinize emin olabilirsiniz.

Eğer derdiniz popülizm yapmak değil görüntü kirliliğiyle mücadeleyse de yapılması gereken belli.

Her dildeki tabelalara bir standart getirmek ve mümkünse ebatları küçültmek.

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Çİ BÖREK

Türk Dil Kurumu pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitmiş.

Artık unvan değil ünvan diyecekmişiz... Çiğ börek olmuş "çi börek". Kayyum da olması gerektiği gibi "kayyım" olarak değiştirilmiş. Kullanan var mıydı bilmiyorum ama pilili de pileli şeklinde düzeltilmiş.







TDK, "Türkiyeli" kelimesini ise sosyal medyadan gelen eleştiriler üzerine kaldırmış.

Sosyal medya diliyle söylersek "linçlenmekten" korkmuş olmalılar.

Ne kadar da ciddi bir kurum ama!

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N'APCAZ ŞİMDİ NAZAN HANIM?

Nazan Öncel, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarısını gölgeleyen tartışmaya bildiği tüm klişelerle katılmış...

"Kız çocuklarının okutulmadığı, kadınların eve tıkılmaya çalışıldığı günlerde..." diye slogan atıyor.

Bir dönem dilimize dolanan o güzel şarkıları yapan kadın, ne ara bu kadar vasatlaştı diye düşünmeden edemiyor insan.

Bir sanatçı olarak tartışmaya katacağınız "yaratıcı" katkı bu mudur Nazan Hanım?

2000'li yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı bugün itibarıyla yüzde 95. Ahkâm kesmeden önce insan azıcık araştırmaz mı?

Arkanızdan atlı mı kovalıyor, yoksa "Kız çocuklarını okutmamaya, eve tıkmaya çalışıyorlar" deyip kılık kıyafetini beğenmedikleri kızları okula sokmamaya çalışan mahallenizin sakinleri mi?

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BOŞ BELEŞ...

Eskiden kısmen bir mizah dergisi olan, şimdilerde ise iyiden iyiye Sözcü'nün animasyonuna dönüşen Leman dün de Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Kübalı oyuncusunu kapağına taşımıştı.

Melissa Vargas smacı vururken altta da Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzı açık şekilde görülüyor.

Belli ki Ebrar'ın iliğini kemiğini yeterince emdiklerine karar verip taze kan arayışına girişmişler.

Ne var ki girişken oldukları kadar cahiller de...

Zira Melissa'ya Türk kimliğini bizzat veren, Kadın Milli Voleybol Takımı'na tarihinde olmadığı kadar destek sağlayan Erdoğan'dı. Evet, akıllarınca Melissa'ya kadın olduğu için düşman olduğunu ima ettikleri Erdoğan.