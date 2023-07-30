Seçim sonuçları, ana muhalefet partisi CHP'yi zangır zangır sallıyor.

Uşak aşçıya, aşçı bahçıvana, bahçıvan uşağa misali herkes birbirine girmiş durumda.

6'lı Masa'nın diğer sakinleri ise bu sarsıntıdan olabildiğince uzaklaşmakla meşgul.

"İyi ki kazanmamışsınız" diyen Gelecek ve DEVA partililer, Gültekin Bey bile Millet İttifakı'ndan arkalarına bakmadan çıktılar.

Masadan vekillik bile alamayan Meral Akşener'in partisinde ise kafa karışıklığı hâkim.







8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde ellerinde kalan sıfırı telafi etmek istiyorlar. AK Parti'ye geçen İyi Partili belediyelere, teşkilatlara bakıp örgütün bir arada kalması için gerçekçi bir motivasyona ihtiyaçları olduğunu görüyorlar.

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun çıkışı bu ruh hâlinin ifadesi:

"CHP, zıt kutbu Saadet Partisi, AKP'den kopan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmenin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İyi Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakâr vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?"

Akşener belli ki netleşmek için İmamoğlu'nun akıbetini görmeyi bekliyor, ama İyi Parti'nin aklı çoktan Cumhur İttifakı'na kaymaya başlamış görünüyor.

Ateş olmayan yerden bu kadar duman çıkmaz.

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ÖNDER SAV TAZE KAN İSTİYOR



Siyasete 1950'lerin sonlarında Turhan Feyzioğlu'yla girdi.

CHP tarihinde en uzun süre genel sekreterlik görevini yapan kişiydi.

Genel sekreterlik deyip geçmeyin. Komünist partilerde genel başkan sayılan genel sekreter, derin CHP'nin politbüro şefiydi.

Başta Baykal olmak üzere kimlerin kimlerin başını yedi.

Yedi yedi ama sonunda Kılıçdaroğlu'na yem oldu.







Önder Bey bugünlerde "Kılıçdaroğlu istifa etsin, partinin önünü açsın" diyor.

Enver Aysever'in "CHP'li belediyeleri haraca bağlamışlar" iddialarını duymazlıktan gelen CHP'li gazeteci Uğur Dündar da Kılıçdaroğlu'na "Sav'ın çağrısını dinle, CHP tazelensin" çağrısı yapıyor.

Yenilenme isteyenlerin ilki 74 yaşındaki Kemal Bey'den 11 yaş büyük. Diğeri de 5 yaş...

Bence Kemal Bey'den önce sizler önden buyurun beyler... CHP'nin, ana muhalefetin yakasından düşün.

Yoksa her gelen, gideni aratmaya devam edecek.

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LİYAKAT



Bugünlerde en sık duyduğumuz kelime liyakat.

Manşetleri, köşeleri süslüyor.

Liyakatin kriterine bakılırsa da ilk şartı Batı'nın amentülerine sadakat.

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BİRİ AĞAÇ KATLİAMI MI DEDİ?







Kuzey ormanlarındaki Koç Üniversitesi Kampüsü'nden bir enstantane.

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ELON MUSK, TWİTTER'I NE YAPACAK?



Elon Musk, Twitter'ın adını X yaptı. Kuşu kovaladı. Şimdi de tweet ve retweet'i kaldırıyor. Post-repost diyeceğiz artık.

Peki bu yalnızca bir imaj değişikliğinden mi ibaret?

Elektronik kamusal alan kavramını sıkça kullanan Musk, Çin'deki WeChat uygulaması benzeri bir platform yaratmak istiyor.







WeChat, Çin'de yaşam demek. İçinde yok yok. Instagram, Tiktok orada. Bir tıkla canlı TV yayınına geçiyorsunuz. Para gönderme, fatura ödeme gibi bankacılık işlemlerini halledebiliyorsunuz. Mesajlaşıp görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Vize başvurusunu, alışverişi aradan çıkartabiliyorsunuz.

WeChat'iniz açık olduğu sürece fiziki temasa ihtiyaç duymadan, evden çıkmadan yaşayabiliyorsunuz. Hatta arada açmadan yaşayamıyorsunuz!

Musk'ın hedefi de bu uygulamayı küresel boyutta hayata geçirip yeni çağın iletişiminin başına geçmek.

Hani arada mobil telefonu bir kenara koyup Twitter'dan çıktığımız oluyor ya... Hah işte o boşluk hiç olmasın, 7/24 uygulama açık kalsın diye uğraşıyor adam.