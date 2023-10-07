Putin, Prigojin'in dramatik ölümüyle ilgili konuştu. Wagner komutanını taşıyan uçağın el bombası patlatılarak düşürüldüğünü söyledi.

Ne var ki kimse yepyeni sorular doğuran bu önemli açıklamayı önemsemiyor.

Zira sağdan sola herkes, Putin'e Moskova semalarında uçak düşürecek "acemi despot" rolünün düştüğü senaryoyu satın aldı.

Evet, artist Reagan'ın yıldız savaşları masalıyla başkan seçildiği 80'lere ait Hollywood yapımı B sınıfı bir filmde belki sırıtmayacak bu öykü akıllarına yatıyor.

Çünkü Putin ve Rusya hakkında ezberlemekle övündükleri külliyatın yazarı Batı.







Son olarak Suriye'ye girip milyonların hayatını kaydıran ABD'nin Başkanı Biden dururken, NATO'nun tacizine cevap verip Ukrayna'daki Nazi artıklarına operasyon düzenleyen Rusya'nın liderine "zorba" demeleri, aldıkları eğitimin gereği.

Yalnızca Biden'ı, pandemide eylem yapan kamyoncuları alkışlayanlara ceza kesen Trudeau'yu, "esmer Fransa vatandaşlarına" hayatı zehir etmekle meşgul Macron'u ve hatta Zelenski'yi solcu sanıp Batı Bloku'yla saf tutanlar değil...

Sağcısı da, muhafazakârı da, İslamcısı da Rusya'yı ABD'ye denk bir tehdit olarak görüyor. "Tarihte Ruslarla çok savaştık" türünden ideolojik masalları sıralayıp Putin'i değerlendiriyor. Komünizmle mücadele derneklerinden gelen bir refleks olmalı.

Ulusalcısı ise "Suriye'de TSK'yı vurmuşlardı" diye hatırlatıyor.

Sanki biz de uçaklarını düşürmemişiz, büyükelçileri Karlov'un Ankara'da FETÖ'cü bir polis tarafından canlı yayında öldürülmesine engel olabilmişiz gibi...

İlişkilerini geliştirmesi muhtemel iki komşuyu birbirine düşürmek istediklerini anlamak için daha ne olması gerekiyor Allah aşkına?

Hikâyenin neye hizmet ettiği defalarca ifşa olmadı mı?

Rusya'yı şeytanlaştıran bu Soğuk Savaş anlatısının mantık hataları vermeye başladığını, kısa devre yaptığını göremiyor musunuz?

Zelenski ve renkli çorapları alıkların aklını alan Başbakan Trudeau'nun, Kanada Parlamentosu'nda Nazi soykırımcısı bir askeri ayakta alkışlaması falan sizi hiç mi şüphelendirmiyor?

Öyleyse Putin'le ve Rusya'yla ilgili ezberlerinizi sorgulamanız şart.

Zira Putin'in "Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atom bombasını bizim attığımızı sanıyor" diyerek yakındığı kafasız Japon askerlerinden bir farkınız olmalı.

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GELEN X GİDEN TWİTTER'I ARATIYOR

ABD medyasında Elon Musk'ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın piyasa değerinin, adı X olduktan sonra 8 milyara kadar düştüğü şeklinde haberler var.

Musk'ın ABD müesses nizamıyla didişmesi sonucu sermaye çevrelerinin X'e verdikleri reklamları minimuma indirdiklerini biliyoruz. Mucidin X'ten öncelikli beklentisinin kâr olmadığını da...







Ancak bu görünen tablo Musk'ın göze aldığı zararın çok çok üstünde. Ve bence siyasi ambargodan başka nedenleri de var.

Örneğin, X'teki trafiği "eski medya" dediği gazetelere ve televizyonlara yönlendirmemek için uyguladığı gösterim kısıtlaması bir sansüre dönüştü.

Herkesi X'te gazetecilik yapmaya çağıran Musk, bir tek konvansiyonel medyaya ve profesyonel gazetecilere kapıyı kapattı.

Böylelikle de X'e editoryal süzgeçten geçmiş içeriğin akışını sınırlandırıp, hiçbir yasal sorumlulukları bulunmayan trollerin paylaşımlarının gündeme hâkim olmasına neden oldu. Açın bakın X'teki konu başlıklarına... Hayat kadınlarının reklamları, ticari ve siyasi grupların kampanyaları dışında gündemle ilgili okuyacak bir şey bulabiliyor musunuz?

Güvenilirliği trollerin vicdanına kalmış böylesine ciddiyetsiz bir mecranın ne ticari ne de siyasi olarak Musk'a fayda sağlaması mümkün mü?