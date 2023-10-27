Dünyanın her yerinde insanlık, Filistin'deki çocuklar ve siviller için meydanlarda.

"Sokağa çıkmakla ne olur?" demeyin...

Dünya kamuoyu baskısı o kadar yoğun ki, Obama bile "Tel Aviv'in bekası için söylüyorum" dese de İsrail'in Gazze'deki şiddetini eleştirmek zorunda kalıyor.

İsrail devletinin meşruiyetini kaybetmesi, dünya kamuoyunda yapayalnız kalması, hukuk dışına çıkarken fütursuzlaşmasını biraz da olsa engelliyor. BM verilerine göre şu ana kadar 3 bin Filistinli çocuğu öldürdükleri Gazze'ye attıkları fosfor bombası miktarını azaltıyorlar mesela..

Az şey mi sizce?







Kaldı ki bireyler ve halklar olarak elimizde başka ne silahımız var?

Bizler bu hislerle, "Türkiye niçin ayakta değil, neden geç kaldık, ne bekliyoruz?" diye hayıflanaduralım... Birileri nihayet cumartesi günü düzenlenecek olan Filistin mitinginin 29 Ekim'den bir gün öncesine denk gelmesine takılmış.

Bir gün sonra yapılsa neyseymiş de... 29 Ekim'den bir gün önce Filistin mitingi yapmak olacak iş değilmiş.

Cumartesi Filistin'e destek eylemine katılmak, pazar günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya neden engel oluyor, anlayabilmiş değilim. "Yoruluruz, enerjimiz kalmaz" diye mi düşünüyorlar? Geçen yazıda da sordum, mantıklı tek bir cevap gelmedi.

Evet, ülkedeki histeri bu boyutta.

Dün baktım yurttan sesler korosuna son olarak Ahmet Hakan da katılmış. Şöyle yazmış:

"Miting, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız günden bir gün önce yapılacak. Keşke zamanlama böyle belirlenmeseydi. Keşke mesela 31 Ekim günü, mesela 1 Kasım günü yapılsaydı bu miting. Çok daha münasip kaçardı."

Peki Ahmet... Gazze'de ölümü bekleyen çocuklara söyleyelim birkaç gün beklesinler.

İtiraf ediyorum. Bazen şahit olduğum tartışmalara, önceliklere baktıkça delirdiğimi ve sizlerin bana bunu çaktırmadığınızı düşünüyorum.

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ADAM GİBİ ADAM GUTERRES 'GAZZE'YE GİDİYORUM' DESE KİM TUTABİLİR?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şu sözlerine burun kıvıranlar var:

"Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor.







Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Bense Türkiye'de "Ama Hamas da" diye söze başlayan siyasileri, gazetecileri düşünerek kendisini ayakta alkışlıyorum.

Hatta Gazze'ye gitse, birkaç saat bile olsa kenti gezse ellerinden de öperim.

Sizi kim durdurabilir Sayın Guterres?

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HAMAS, TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

ABD, Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için her platformda bastırıyor.

Doğal olarak aklımıza "Başarırsa ne olacak?" sorusu akla geliyor.

75 yıldır hapsedilmiş, 20 gündür de insanların su, ilaç, yemek, elektrik gibi asgari ihtiyaçlarından mahrum kaldığı Filistin'e ambargo mu koyacaklar?

Yoksa İsrail saldırılarından şu ana kadar 200 bin konutun yıkıldığı, kilometrekaresine 5 bin insanın sıkıştığı Gazze'yi mi vuracaklar dersiniz?

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ILIMLI MUHAFAZAKâR, AL SANA BÜYÜK RESİM

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Tüm dünyada ve Türkiye'de sol, Filistin'in yanında konumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin; çünkü Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerini eleştirmekse yine Mustafa Akyol gibi ılık muhafazakârlara, milliyetçi Akşener'e falan kaldı.







Büyük resme bakıyorlarmış.

Yukarıdaki fotoğraf, Gazze'nin İsrail'in saldırıları öncesinde ve sonrasında uydudan çekilmiş fotoğrafı.

Alsınlar, partilerinin, evlerinin, gazetelerinin duvarına assınlar. Bakalım Hamas'ın yanlışlıkla düşen hangi roketinin Gazze'yi bu hale getirdiğini bulabilecekler mi?



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