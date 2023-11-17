Ada'da 2004 yılında yapılan referandumda Türkler Birleşik Kıbrıs'a evet derken Rumlar bir arada yaşamayı ellerinin tersiyle itmişlerdi.

Teorik olarak birleşik Kıbrıs'tan yana olduğunu söyleyen AB de benzer bir şekilde ikizyüzlüce davrandı. Referandumda "hayır" diyen Güney'deki yönetimi AB'ye kabul ederken Kuzey'i dışarıda bıraktı. Böylece kendi hukukunu da çiğneyerek sınır sorunu olan bir ülkeyi birliğe dahil etmiş oldu.

40. Kuruluş Yıldönümü'nü kutlayan Kıbrıs'ta "kurtuluşu" hâlâ bu sahtekâra teslimiyette arayan ağzı açık batı budalaları var. Ülkedeki birinci sorun olaraksa Türk askerinin varlığını gösteriyorlar. Ama anti militaristlikleri, liberallikleri, solculukları Ada'daki İngiliz ve Yunan askerine kadar.







Kendilerini katliamdan kurtaran Türkiye'yi ve askerini "işgalci" diye tarif eden bu zevat hadi tarihi unuttu diyelim... Peki bugünü de mi görmüyorlar?

Yıllardır "Türk askeri adadan çekilirse kendimize geliriz, normalleşiriz. Sanki Rumlar bizi mi kesecek? Onlar niyeti bozsa batı buna engel olur" nakaratını okuyan muhalefet Gazze'ye baksın.

O medeniyetine güvendikleri batı, İngiltere, Yunanistan katledilen Müslümanlar olduğu için hastanelerin, okulların bombalanmasına gıkını çıkartmıyor. Hatta birkaç saatlik ateşkese bile hayır diyorlar.

Kıbrıs'tan Türk askeri çekilirse başlarına neler gelebileceğinin simülasyonu Gazze'de yaşanıyor.

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TETİKÇİDEN KAHRAMAN ÇIKMAZ DEĞİL Mİ?

2006 yılında Hrant Dink'i katleden tetikçi tahliye edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hukuken ortada bir sorun yok. Tetikçi cinayeti işlediği yaşta çocuk olduğu için alabildiği en üst sınırdan cezalandırılmış.







Ama yine insan içine sindiremiyor. "Güvercin tedirginliğinde" yaşayan pırlanta gibi bir adam yerin altındayken katili ise aramızda dolaşacak.

Tetikçi cinayetten sonra yakalandığında karakolda sırtı tapışlanmıştı. Türk bayrağı önünde jandarmadan aferini kaptığı videolar elden ele geziyordu. Hrant'ın eşi Rakel Dink ise olgunlukla "bir bebekten katil yaratan karanlıktan" bahsediyordu...

O Türkiye geride kaldı ve artık tetikçiden kahraman çıkmaz değil mi?