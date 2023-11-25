Dünyadaki İsrail karşıtlığı çığ gibi büyüyor. Tel Aviv'in Filistin'de 50 gündür sergilediği barbarlık, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri anlatılan "mağduriyet hikâyesinin" simlerini bir anda döktü.

Dünyanın dört bir yanından el kadar çocuklar online internet oyunlarında Filistin'e destek mitingleri düzenliyorlar. En son ne zaman böyle yaygın, kendiliğinden ve hâliyle samimi bir küresel dayanışma havası oluşmuştu, aklıma bir örnek daha gelmiyor.

İsrail açısından iş çığırından çıkmış durumda.

İşte İrlanda'da Cezayir kökenli bir meczubun sağa sola bıçakla saldırsın diye sokağa salınması bu gidişata dur demek için.

Medyada da düğmeye basıldı. Gazze'de şu ana kadar öldürülen 6 bin çocuğun adını dahi anmayan malum medya, Dublin'deki saldırılarda bıçakla yaralanan üç çocuk için hastane önünden canlı yayında.







Göçmen karşıtları, çapulcular da hâlâ sokakları yakıp yıkmaya, yağmalamaya devam ediyorlar.

Belli ki Mossad, Gazze'deki birkaç günlük ateşkesi İrlanda'da değerlendirmeye karar vermiş.

Kendileri açısından yerinde bir tercih. Zira İrlanda, Batı kamuoyunda Filistin'e desteğin en güçlü kalelerinden. Sadece bugüne özgü bir durumdan bahsetmiyorum. Filistin ve İrlanda, iki kardeş ülkedir.

Belli ki, Türkiye de dâhil tüm dünyada örgütledikleri kullanışlı göçmen karşıtlarını, İrlanda'yı da tehdit etmek, reflekslerini güdükleştirmek için kışkırtıyorlar.

Yarın Filistin için sokağa çıkmaya devam edecek olan İrlandalıları ürkütmek istiyorlar. Filistin meselesinde, ülkenin onurlu tarihinin ve halkının beklentilerine uygun tavır alan İrlanda yönetimini sıkıştırmaya çalışıyorlar.

Evet, düzen tanıdık. Mekanik her yerde aynı eksende işliyor. Ama direnişin, bağımsızlığın sembollerinden olan İrlanda halkı da yöneticileri de bu oyuna gelmezler.

Tüm dünya halklarının sokaktaki faşistlere karşı arkalarında olduğunu unutmasınlar.

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DÖRT GÜNDE KAÇ ÇOCUK ÖLMEZ?



İsrail son anda iptal ettiği ateşkesi dün sabah nihayet başlattı.

Tahmin ettiğimiz üzere yine ilk dakikadan itibaren ateşkesi ihlal ettiler, sivillerin üzerine ateş açtılar ama şimdilik buna da şükür.

Zira Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un verdiği sayılara göre Gazze'de ortalama her saatte 6 çocuk öldürülüyor!

İsrail'in ateşkes nedeniyle 4 günde kaç çocuğu öldüremeyeceğini siz hesap edin.

Evet, tesellilerimiz bu seviyede.

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EYVAH ÖZGÜR ÖZEL DE 'ABLA' DEMEYE BAŞLADI



İyi Parti'deki istifaların, patlayan skandalların sebebi, Meral Akşener'i yerel seçimlerde CHP ile ittifaka zorlamak mı?

Olabilir.







Zira düne kadar Akşener'e "Ablam" dedikleri hâlde bugün hançere sarılan kullanışlı isimlerin bir bir harekete geçmesi tesadüf olamaz.

Dün de Özgür Özel, Akşener'e "Abla" diye seslenmesin mi?

İnsan ister istemez şüpheleniyor değil mi?

Aman Meral Hanım dikkat edin.

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SEVAN NİŞANYAN, ZEKİ DEMİRKUBUZ DEYİNCE...



Geçen hafta Atatürk'le ilgili bir soruya verdiği cevaptan ötürü linç edilen yazar Sevan Nişanyan, sosyal medyayı salladı.

Bu hafta ise yönetmen Zeki Demirkubuz, filminin boykot edilmesi çağrısı yapan bir gazeteciye verdiği şu sinkaflı cevaptan ötürü tartışılıyor:

"Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı si... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehdidini ayrıca si..."







Bu iki ismi duyduğumda öznesi oldukları tartışmaların konularından, üsluplarından bağımsız olarak aklıma tek cümleyle şunlar geliyor:

Sevan Nişanyan: Kalıpların dört yanımızı sardığı bu samimiyetsizlik çölünde yalnız kalmayı göze alıp düşündüklerini söylemesi, dürüstlüğe cesaret etmesi bile takdire şayan.

Zeki Demirkubuz: Herhangi bir insani meselede pek çok kişiden daha doğru ve samimi bir pozisyonda durduğuna eminim.