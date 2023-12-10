Ukrayna First Lady'si Zelenska, dün kameralar karşısında ABD'ye ve tüm Batı ittifakına yardım için yalvarıyordu:

"Gerçekten yardıma ihtiyacımız var! Bu durumdan bıkamayız; çünkü bıkarsak ölürüz. Yardım etmeye yönelik tutkulu isteğin söneceğine dair işaretleri görmek bizi çok üzüyor. Bu, bizim için bir hayat meselesi. Bu nedenle acı veriyor."

Gerçekten de Ukrayna halkı için acıklı bir tablo.

Ama göstere göstere gelmedi mi? Ve kabahat sadece emperyalist Batı ve onun kuklası iktidarda mı?

Gözlerimizin önünde cereyan eden onca örneğe rağmen hâlâ 1945 sonrası kurulan yeni dünya düzeninin mekaniğini öğrendik mi?

Batı, kimi ülkeleri açıktan işgal ederek nüfuz alanını genişletiyor.

Bunlar sandık kurulmayan Afganistan, Irak, Suriye gibi devletler.







Ukrayna gibi iktidarını halkın oylarıyla belirleme kabiliyetine sahip görece demokratik ülkeleri ise darbeler yaparak, olmazsa da seçmeni manipüle ederek ele geçiriyorlar.

Yerelliğinden kopartılmış hatta nefret eder hâle getirilmiş, farklılığı, çeşitliliği kusur gören bu devşirilmiş seçmen kitleleri sayesinde yönetime getirdiklerini de kuklaya çeviriyorlar.

Doğulu olduğu hâlde geleceğini medeni sandığı Batı'da gören ve Zelenski gibi karakterleri işbaşına getiren Ukrayna halkının rüyadan uyanması için ne yazık ki damdan düşmesi gerekti.

Yüz binlercesi mülteci konumuna düştü; evinden, işinden, sevdiklerinden oldu. Eski durumlarına gelmeleri bile kim bilir ne kadar zamanlarını alacak, dünya o zaman nerede olacak?

Hâlâ uykuda olan bizdeki ağzı açık Batı budalaları pişman olmak için neyi bekliyorlar?

Oyalandıkları, meşgul edildikleri sorunların, dertlerin, gündemlerin ninni olduğunun farkında değiller mi?

***

İSRAİL HER YERDE KAYBEDİYOR



Filistinlilerin ödediği bedel tarihe geçti ama İsrail de her alanda meşruiyetini kaybediyor.

Yalnızca halklar, onurlu yönetimler değil, Hollywood'undan sosyetesine bu kez kültür endüstrisi de insanlığın yanında.







Filistin kefiyesi Avrupa'da podyumlarda görülüyorsa iş bitmiştir.

Gazze'de, Batı Şeria'da yıkılan şehirler elbette ayağa kaldırılır, yaralar sarılır. Ama İsrail'in insanlık karşısında süründüğü pozisyondan doğrulması artık çok zor.

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AKŞENER'İN ŞİMDİKİ AKLI



Dün bu köşede "Akşener döner mi?" sorusuna cevap aramıştık.

Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığını söyleyip "Yine döner" diyenlere, o gece tüm diyetin ödendiğini, Akşener'in kuş gibi rahatladığını, aynı hataya düşmeyeceğini anlatmıştım.

Dün Trabzon'da partililerle buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu iddiamı doğrular nitelikte sözler söyledi:







Akşener, bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine "Şimdiki aklım olsaydı dönmezdim" dedi.

Meral Hanım o zamanki aklını da artık imaları bir kenara koyarak samimiyetle anlatmalı.

Zira bu bir siyaset magazini değil. Adına muhalefet denen mecranın dinamiklerini göstermesi açısından altın değerinde bir hikâye.