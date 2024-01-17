Geçtiğimiz günlerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Kerman şehrindeki bir terör saldırısında 104 kişi hayatını kaybetti.

ABD tarafından bir suikasta kurban giden Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi anma töreninde patlayan bombaların arkasında kim olduğu herkesin malumu.

Ancak 2020'de Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının ardından ABD Başkanı Trump'ı arayıp yapacakları misillemenin ayrıntılarını paylaştığı ortaya çıkan Tahran şimdi o kadarına da kalkışmadı.

Mossad'a haber ulaştırdıktan sonra, Lübnan'daki, Suriye'deki, Ürdün'deki on binlerce Hizbullah militanına, İsrail'e göstermelik birkaç roket sallama emri bile veremedi.







Çünkü bugünlerde başka öncelikleri var. Yine Irak'ın kuzeyinde kendi yağında kavrulan, demokrasiyi işleten, PKK dâhil tüm terör örgütlerine mesafeli duran Erbil'deki Barzani yönetimini gözlerine kestirmiş durumdalar.

Dün de Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'de bir çiftliği vurdu. Yapılan açıklamaya göre "İran'a muhalif grupları" cezalandırmışlar.

Sözü uzatmaya gerek yok. Devrim Muhafızları'nın saldırısında ölenlerin kimliği her şeyi özetliyor:

Erbilli işadamı Peşrew Dizayi ve ailesinden 3 kişi.

ABD'ye ve İsrail'e çalışan PKK burnunun dibindeki Kandil'deyken, topraklarında PEJAK adıyla örgütlüyken, terör saldırıları gerçekleştirirken, Erbilli Kürtleri İran'ın öncelikli tehdidi gören bir devletin kimin işbirlikçisi olduğu açık değil mi?

İçeride 1979'dan beri demokrasinin askıya alınmasını "Şeytanla (ABD ve İsrail) savaştayız" masalıyla gerekçelendiren "İslam Cumhuriyeti" belli ki cihat çıkmasından çekiniyor!

Haklılar, Gazze'deki savaşı bölgeye yaymak için sağda solda operasyonlar çeken, suikastlar, terör saldırıları gerçekleştiren İsrail zaten bahane arıyor...

Sizi bilmem ama ben bu adamların, bir türlü zenginleştiremedikleri, yılan hikâyesine dönen o uranyuma kavuştuklarında ilk olarak kimi hedef alacaklarından da emin değilim. Sadece ABD ve İsrail olmayacağını söyleyebilirim.

Fetullah için boşuna "Humeyni gibi dönecekti" demiyorlar.

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MERAK EDEN ARAR

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde askerlerin yaşamını yitirmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramadığını söyleyen Özgür Özel, "Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum" diyor.

Özgür Bey duymadınız mı? Cumhurbaşkanı kimseyi aramamış. Akşener ve Bahçeli gibi olan biteni önemseyip merak eden siyasiler kendileri arayıp bilgi almışlar.

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GAZZE'DE OLAN GAZZE'DE KALMAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Meclis'i, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadele perspektifi konusunda bilgilendirdi.

Hamasetten uzak, son derece net argümanların olduğu ve dünyaya kararlı mesajların verildiği bir konuşmaydı.

Okyanus ötesindeki kuklacının yanı sıra yerel kuklaların da adı anıldı. Süleymaniye'deki Celal Talabani'nin kurucusu olduğu KYB yönetimine PKK'ya verdikleri destekten ötürü yaptığı uyarı dikkat çekiciydi.







Fidan, en kritik dönemde yürüttüğü MİT Müsteşarlığı sürecinde terör ve bölgedeki dengeler konusunda muazzam bir birikim edindi. Son dönemde altını sıkça çizdiği şu uyarı da hayati öneme sahip:

"Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar; bu türden saldırıların, karşılıklı pozisyon almaların, Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek."

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TRUMP GELİYOR

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren önseçimler tamamlandı.

Trump kazandı.







Önseçimler 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Ancak Trump'ın yüzde 51 oyla yarışı rahat kazanması, rakiplerinden Florida Valisi Ron DeSantis'in yüzde 21.2, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in yüzde 19 ve teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy'in yüzde 7.7 oy alması atı alanın Üsküdar'ı geçtiğinin göstergesi.