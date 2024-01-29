9 Eylül saldırıları ABD tarihindeki en ciddi kırılma noktası.

Bu tarihten sonra ABD savaş mekanizması adeta yavrusunu yiyen bir canavara dönüştü.

Öyle ki, 2. Dünya Savaşı zaferinin ardından Soğuk Savaş'ın kapısını aralayan McCarthycilik, ABD'deki müesses nizamın milenyum için uygulamaya koyduğu yeni dünya düzeninin yanında masum kalır.









Saldırının, yalnızca Afganistan'daki, Irak'taki, Libya'daki yüzbinlerce insanın öldüğü, hayatının kaydığı ve hala etkileri devam eden işgallere altlık yapılmasından bahsetmiyorum. O günden sonra ABD'de dahil tüm dünya, içi tehdit algısıyla olağanüstü hale geçti. İslam'a, doğululara, Afrikalılara karşı güvenlik paranoyası görülmedik şekilde tırmandı. X-ray uygulaması tüm dünyayı o zaman sarmaya başladı meslea.

Saldırının, resmi tarihe geçtiği gibi gerçekleşmediğini, olayda ABD'deki derin güçlerin de parmak olduğunu iddia edenlerin başı hala fena belaya giriyor.

Eski ABD Başkanı Trump bile birkaç kez ima etti ama "yaşatmazlar" diyerek sustu. Ancak cesaretini toplamış olacak ki artık açık konuşuyor:

"4 yıl susturuldum ama artık hep söylüyorum, Dünya Ticaret Merkezi kulelerine saldırı olmadı, başka ülkelerin de işin içinde olduğu bize gösterildi. Ama sonunda Ortadoğu'da bir savaşın içine sürüklendik. 9 trilyon dolar harcadık, milyonlarca insanı öldürdük ve ne başardık? Hiçbir şey! Elimizde sadece ölüm ve kan var."

İşte bu yüzden Trump'ı kazanmasını canı gönülden destekliyorum.

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ÖNCE CAMİ SONRA KİLİSE



İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Maskeli 2 saldırgan ayin için kilisede bulunan bir kişiyi öldürdü.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Camii'ni basıp İmamı ve cemaattekileri öldürmeye çalışan saldırganın organizasyon bağlantısına dair somut delillere henüz ulaşamadı.









Ancak her iki saldırının da aynı hedefe yönelik olduğu ortada. Biz bu filmin orjinalini 2010 öncesinde izledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilise rahibiyle telefonda görüştü. Olayın yakından takip ettiği söyledi. Saldırganların kısa sürede yakalanacağını umuyoruz. Bu kez Fatih Camii'ndeki provokatör gibi "kafam bozuktu" bahanesinin arkasına sığınmazlar. Zira başlarına geçirdikleri o kar maskeleri kafalarının gayet yerinde olduğunun, organizasyonun, planın en net delili.

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EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TRAFİK DAHA YOĞUN



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün duyurdu. 81 İlde 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürülmüş. 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulanmış.

Çoğunluğunun ensesi kalın bu sahtekarları para cezası keser mi bilmiyorum? Elbette bu yasalarımızla ilgili bir mesele. İçişleri Bakanı'na konuya el attığı için teşekkür ediyoruz. Zira özellikle İstanbul'da çakarlı araçlar trafiğin en büyük derdi. Yolları terörize ediyorlar, kazalara sebep oluyorlar.

Ne var ki yalnızca sahte çakar kullananlardan bahsetmiyorum. Rektöre, daire başkanına, iş adamına, belediye encümenine peynir ekmek gibi dağıtıldığı anlaşılan çakarlı araçlar da trafiğin altını üstüne getiriyorlar, İnsanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Akşam yemeği saatlerinde emniyet şeridinde trafik tıkanıyor diyeyim gerisini siz hesap edin.

Kritik görevdekileri, siyasileri anlarız da gazeteciye bile çakarlı araç kullanma hakkı tanımak nedir arkadaş?

Bir gazeteci çakarlı arabayla dolaşmaktan nasıl utanmaz, o da ayrı konu.

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DUYARLI YAZARLARIMIZ AYAKTA!



124 yazarlarımız yan yana gelmişler, bir bildiri yayınlamışlar.

Mine Kırıkkanat'ın kitabından intihal yapmakla suçladığı Elif Şafhak'a yapılan zulme daha fazla sessiz kalamazlarmış.

Nasıl kayıtsız kalınır ki, insanın içi parçalanıyor.









Ülkemiz edebiyatı açısından ne gurur verici bir tablo ama.

Baksanıza elin yazarları edebiyatı unutmuşlar Filistin'de soykırıma uğrayan 10 bin çocukla ilgili bildirileriler yazmakla falan meşguller.

Allah sizi davul etsin emi.