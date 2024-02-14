28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmeden muhalefet sallanmaya devam ediyor.

Kuşkusuz en dramatik yıkım, seçim yenilgisinin ardından lider değişikliğiyle, "taze kan" ve "değişim" söylemiyle krizi aşmaya çalışan CHP'de gözleniyor.

Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde DEM, İyi Parti ve Zafer Partisi gibi beş benzemezi yan yana getiren masayı yeniden toplayamadı. Günah keçisi ilan edilen Kılıçdaroğlu'nu bile aratıyor.

Partinin aday belirleme sürecindeki kaos, iç kavgalar, siyasetin matematiğine aykırı tercihler, seçmene Genel Merkez'deki değişimin rantın el değiştirmesinden başka bir şey olmadığını gösteriyor.







Veli Ağababa'lar, Aykut Erdoğdu'lar "yeni" diye seçmenin önüne konuluyor. Düşünün partinin kalesi diye anılan Hatay'da bile ilan ettikleri adayın arkasından iş çevirip şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürüyorlar.

6 Şubat depreminin en sert vurduğu Hatay'daki seçmeni sahne sanatçılarıyla ikna etmeye çalışan akıl, CHP'yi duvara doğru hızla sürüyor.

31 Mart seçimlerinde bilançoyu açıkça göreceğiz.

Diğer muhalefet partilerinin zararı ise kısmen tolere edilebilir seviyede. İyi Parti ve DEM de CHP içi iktidar mücadelesinin şekillendirdiği gidişatın farkında. Yenilginin faturasına bir kez daha ortak olmamak için kendi adaylarıyla yarışa giriyorlar.

2028 cumhurbaşkanlığı hedefine CHP'ye sıkışıp kalmadan, daha sağ bir alternatifle ulaşmaya hazırlanan İmamoğlu bile mümkün olsa seçime bağımsız girer.

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DEM'DEN İSTANBUL'DA 'HAVUÇ ADAY' İDDİALARINA NET YANIT

Dün partisinin grup toplantısında konuşan DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sert bir konuşma yaptı. Başak Demirtaş'ın her kesimden destek alan İBB adaylığının veto edilmesinin ardından açıklanan adayların tavşan (göstermelik) olduğu yönündeki iddialara net yanıtlar verdi.

"Meral Danış Beştaş'ı İstanbul'a öylesine boy göstermek için değil, kazanmak için gönderiyoruz" dedi.







Yetinmedi, "Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildi" diyerek İmamoğlu'nu da gömdü.

İtiraf edeyim, şaşırdım.

"Seçimlerde ittifak yapın, masaya oturun" diye emir veren Kandil'den ne cevap gelecek merak ediyorum.

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İSRAİL'İN ARTIK ASTARI, YÜZÜNDEN PAHALIYA GELİYOR

İsrail, İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından Müslüman coğrafyanın göbeğine yerleştirilmiş bir askeri üs.

İşlevi de malum. Enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının kontrolüne sahip bu bölgeyi terörize etmek. Düşük yoğunluklu savaşı sürekli kılmak. Komşularıyla ve taşeron terör örgütleriyle meşgul edilen ülkelerde istikrarsız kaotik rejimler oluşturmak. Böylece kaynakları daha rahat sömüreceği, silah satacağı, çarkını çevireceği bir ortam yaratmak.







Miadını dolduran "yeni dünya düzeni"nin, Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'le bağlantısı olan bir PKKYPG devleti kurma hedefi de bu planın devamı.

Ancak 7 Ekim muammasını bahane ederek 4 aydır Filistinli sivilleri soykırıma tabi tutan İsrail'in maliyeti sürdürülemeyecek seviyeye ulaştı.

Lahey'de Güney Afrika'nın takdire şayan çabasıyla tarihe düşülen ve dünyanın tanıdığı "soykırım suçlaması" çok ama çok önemli bir aşama.

NBC News'ün haberine göre, Biden'ın, Netanyahu'nun başına nasıl bela olduğunu ağzını bozarak dile getirmesi de boşuna değil.

Batı ittifakının maddi desteğiyle ayakta duran, kârlı bir devlet olmayan İsrail'in astarının, yüzünden pahalıya geldiği yüksek sesle tartışılıyor. Netanyahu'nun sivilleri sürdüğü Refah Sınır Kapısı'na yönelik ramazana yetiştirmeye çalıştığı harekâtının bardağı taşıracağı dile getiriliyor.

Öyle ki sistemin ana ayaklarından biri olan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bile İsrail'in kredi notunu düşürüp negatife çevirdi. Not indiriminin nedeni olarak da devam eden askeri çatışma ve ülke borç yükünün öngörülenden yüksek olması beklentisini gösterdi.

Biden yönetimi, Trump'ın kapıda beklediği kritik ABD seçimlerine bu ağır yükle girmemek için sürece radikal bir müdahalede bulunabilir.

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ADAM GEZMİŞ GÖRMÜŞ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb diyor ki:

"Türkiye, Avrupalıdır. Bundan şüphe duyanlar Şam-Beyrut- Ankara turu yapsın."