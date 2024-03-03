Özgür Özel dün "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" dedi.

Belli ki DEM'le yaptıkları örtülü seçim ittifakının tartışılmasını engellemek için milliyetçilik dozunu artırayım dedi.

Ancak neresinden bakarsanız felaket bir açıklama.

Yasayla düzenlenen haklarını kullanan insanlar suçlu mu?

Bedelli askerlik yapan vatandaşları oylarına bile tenezzül edilmeyecek mahluklar olarak tarif etmek, CHP'yi sağdan kurtaracağı, sola çekeceği iddiasıyla genel başkan olan Özel'e mi kaldı?







Kaldı ki 2018 yılında bedelli askerliği Meclis gündemine taşımakla övünen, sevincini Twitter'dan da paylaşan bizzat kendisiydi.

Hatta yaptığı basın açıklamasında, "Bedelli askerlik parasını ödeyemeyecek durumda olduğu belgelenen kişilerin de kapsama alınmasını istiyoruz" dediği için adı "Bedelli Özgür"e çıkmıştı.

Bugün kalkıp bedelli askerliği vatana ihanet gibi anlatmasını neyin bedeli olarak görebiliriz?

Bu arada dün Özel'in skandal açıklaması üzerine yapılan haberlerde Çankaya belediye başkan adaylarının da bedelli askerlik yaptığı bilgisi vardı. Normaldir, adayları arasında daha pek çok kişi de vardır mutlaka.

Özgür Bey şimdi CHP'nin Çankaya adayı için kimlerden oy isteyecek?

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İSTANBUL'DA KİRA İŞİ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

İstanbullu kiracılar çok dertli.

Kiralık arayan astronomik taleplerden, şartlardan usanmış durumda.







Kiralık evde oturansa diken üstünde. Pek çok ev sahibi, daha kontrat bitmeden zam talebiyle, dava tehdidiyle kiracılarını darlıyor.

Barınma hakkı, "ama serbest piyasa" denilerek kaderine terk edilecek bir konu değil.

Benim diyen kapitalist ülkeler çatır çatır emlak piyasasını düzenleyen sert yasal tedbirler alıyor, bizim de acil bir eylem planına ihtiyacımız var.

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GAZZE'YE HAVADAN YARDIM

ABD'nin ardından Belçika da Gazze'ye havadan yardım ulaştırmak için operasyon düzenleyeceğini açıkladı.

Filistin'de açıkça soykırım yapan İsrail'e destek olanların, Tel Aviv'e uçak dolusu silah, para gönderenlerin Gazze'ye havadan attığının insani yardım olmadığı ortada.









Ama dünya halkları olarak o kadar çaresiziz ki buna da şükür diyoruz.

Zira bu yazıyı okuduğunuz dakikalarda yüz binlerce insan hayvan yemiyle karnını doyurup kafasına ne zaman bomba düşeceğini bekliyor.

İnsanlık bu ikiyüzlülüğü daha fazla kaldıramaz.

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İTAAT ET RAHAT ET

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekânın kodlamayı tamamen ele aldığını ve insanların öğrenmek için zaman harcamamaları gerektiğini söylüyor.







Programlama dilinin insan olduğunu söyleyen Huang, kod yazmayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, üretim ve eğitim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini öğütlüyor.

Huang'a göre bu yapay zekânın mucizesi.

Bence teslimiyetin trajedisi.