Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1994 yılında babası Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan'ın beraber görüldükleri ikonik kamyon kasası pozunu taklit etmiş.

Yanında Suat Kılıç da var, onun fikri olmalı.

Ancak Fatih Erbakan'ın paylaştığı fotoğrafı "Karede artık bir kişi eksik" diye gören CHP medyası kimi kastediyor anlamadık?

Erdoğan'ı mı?







İyi de sadece Erdoğan değil, 1994'te çekilen o karedeki hiç kimse Fatih Bey'in kamyonette verdiği pozda yer almıyor ki?

Fatih Bey, Milli Görüş liderliğinin babadan oğula geçtiği tezini güçlendirmek istiyorsa TikTok mizahından ve muhalefet medyasının uzattığı ipe tutunmaktan vazgeçmeli. AK Parti'den kopartmaya çalıştığı potansiyel seçmene daha ciddi göndermeler yapmalı.

Baksanıza hem mesajlar karışıyor, iş sulanıyor hem de zaten tek bir CHP'li kendisine oy vermeyecek.

Mesela işe, çektiği seçim animasyonunda ülkedeki sığınmacıları Ramazan kolisine doldurup ülkelerine yollayan Fatih Belediye Başkan adayı Halit Özkarataşoğlu'ndan başlayabilir.

Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı?

Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey?

Yoksa artık ırkçılığın milli görüşünüze dahil olduğunu mu söylüyorsunuz?

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İSTANBUL'DAKİ YABANCI UYRUKLU SEÇMEN SAYISI

Sokakta vatandaştan en çok "yabancı uyruklu" seçmelerle ilgili soru aldıklarını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuyla ilgili sayıları paylaşıyor.

Özgür Bey kibarlık yapıyor ama seçmenin kastının, vatandaş olsa bile yabancı sayılan "Suriyeliler", "Afganlar" olduğunu biliyoruz. Sayıları 10 bini bulan Rusya ve Ukrayna doğumlu seçmeni sormuyorlar elbette. Onlar makbul insan.







Neyse...

Çelik'in aktardığı verilere göre, İstanbul'daki toplam seçmen sayısı: 11 milyon 313 bin 924

Bunların 293 bin 617'i yurt dışı doğumlu seçmen ve bunların 4'te 3'ü Avrupa ülkelerinde doğan vatandaşlar. Bulgaristan: 52 bin 756, Almanya 45 bin 787 vs.

Suriye'de ve Afganistan'da doğanların toplam sayısı ise 55 bin 658.

Rahatladınız mı?