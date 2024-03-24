Rusya dün tarihinin en korkunç gecelerinden birini geçirdi. Başkent Moskova'da, Crocus City Hall Konser Salonu'nu basan kamuflajlı saldırganlar 133 kişiyi öldürdü, 100'den fazla kişiyi yaraladı.

ABD, Ukrayna'dan bile önce Kiev'in saldırıyla alakası olmadığını duyurdu. Ukrayna da "Saldırıyla ilgimiz yok. Rusya'nın provokasyonu" açıklamasını yaptı. Tüm gözlerin çevrildiği Putin ise dün akşam saatlerinde konuştu. 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini duyurdu. Tüm saldırganların yakalandığını belirten Rusya Devlet Başkanı, "Saldırganlar Ukrayna'ya kaçmaya çalışıyorlardı" dedi. "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla" karşılaştıklarını anlatan Putin'in mesajı sertti: "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız!"







Rusya dün tarihinin en korkunç gecelerinden birini geçirdi. Başkent Moskova'da, Crocus City Hall Konser Salonu'nu basan kamuflajlı saldırganlar 133 kişiyi öldürdü, 100'den fazla kişiyi yaraladı.

ABD, Ukrayna'dan bile önce Kiev'in saldırıyla alakası olmadığını duyurdu. Ukrayna da "Saldırıyla ilgimiz yok. Rusya'nın provokasyonu" açıklamasını yaptı.

Tüm gözlerin çevrildiği Putin ise dün akşam saatlerinde konuştu. 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini duyurdu. Tüm saldırganların yakalandığını belirten Rusya Devlet Başkanı, "Saldırganlar Ukrayna'ya kaçmaya çalışıyorlardı" dedi.

"Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla" karşılaştıklarını anlatan Putin'in mesajı sertti:

"Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız!"

***

OLAĞAN ŞÜPHELİLER



Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesi kimseyi tatmin etmedi. Zira bu örgütün artık, Batı'nın operasyon çekeceği coğrafyalardaki varlığını meşrulaştırmak için dizayn ettiği bir marka olduğunu herkes anladı. Eski ABD Başkanı Trump bile çıkıp "IŞID'i Obama kurdu" dedi.

Dolayısıyla birinci fail Batı.







Görüşlerini aldığım Rusya uzmanları arasında, 7 Ekim saldırısının ardından Putin'e karşı intikam şiirleri okuyan Netanyahu'yu ve İsrail yönetimini işaret edenler de var.

Uluslararası arenada tüm meşruiyetini yitiren İsrail'in bu boyutta bir işe kalkışacak hâli kaldı mı şüpheliyim.

Rusya-Ukrayna savaşında Zelenski'nin yanında duranlar ise işin arkasında Putin olduğunu söylüyorlar. Rus halkının desteğini almak, kenetlenmesini sağlamak için böyle provokasyonu örgütlediğini iddia ediyorlar.

Putin daha birkaç gün önce seçimleri rekor oyla kazanmışken neden böyle büyük bir risk alsın? Ayakları yere basmayan bir teori.

***

ASKER GÖNDEREMEDİLER, TERÖRİSTLERİ GÖNDERDİLER



Akademik çalışmalarına Moskova Devlet Üniversitesi'nde devam eden Mehmet Perinçek'i de aradım.

Perinçek, Moskova'da yaşanan terör saldırısını şöyle tarif ediyor:







"Batı, Ukrayna savaşını kaybetti. Bu durumun hem Ukrayna'da hem Avrupa'da yansımaları var. Ukrayna içinde iktidar savaşı başladı. Genelkurmay başkanı, Zelenski, kim varsa birbirine düştü. ABD, İngiltere'yle Ukrayna politikasında anlaşamıyor. Avrupa bir yandan da Trump'ın gelişine hazırlanıyor. ABD'nin bölgeden çekileceği senaryosundan pay kapmak istiyorlar. Çıldırmış vaziyetteler. Zorunlu askerliği geri getiriyorlar, silah harcamalarını artırıyorlar, sıcak çatışma bölgesine göndermek için ordu kuruyorlar, Kırım Köprüsü'nü patlatmak için gizli planlar yapıyorlar. Kıtaya tam bir panik havası hâkim. Şimdi de asker gönderemedikleri Rusya'ya teröristleri gönderdiler."

***

TRUMP GELMEDEN SAĞLAM BİR SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR



Mehmet Perinçek'in yukarıda çizdiği çerçeve bence sürecin en net tarifi.

Dünkü terör saldırısında hedef, Rusya'yı içeriden vurmak, içeride zafiyet yaratmak, yıpratmak, Putin'i kışkırtmak ve Trump gelmeden önce bütün köprülerin atılmasına neden olacak sert bir savaşın önünü açmak.

7 Ekim'deki konser saldırısı sonrası İsrail'in başlattığı soykırım performansı gözlerini kamaştırmış olmalı.

Ne var ki aynı anda beş on rakiple birden satranç oynayan Putin'in soğukkanlılığını bozmak kolay değil.







Zaten sık sık çıkıp içine çekilmek istediği topyekûn bir savaşın kazananı olmayacağını söylüyor, süreci rasyonel bir şekilde kavradığını ve yürüttüğünü gösteriyor.

Peki Putin, Trump gelene kadar direnebilirse tuzağa düşmekten kurtulabilir mi?

Eskiden olsa belki derdim ancak Trump'ın artık ABD askerlerini ülkeye geri çağırmak gibi öncelikleri olmadığını düşünüyorum.

Seçim kampanyasının argümanları net şekilde değişti. Hakkındaki keyfi para cezalarının, soruşturmaların daha ileriye taşınacağını, her ne pahasına olursa olsun engelleneceğini görmüş ve teslimiyeti seçmiş olabilir. Belki de kaldığı yerden Biden'a havale edilen işi devralacak.

Bir de o zaman seyreyle dünyayı!