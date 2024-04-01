Daha günlerce uzun uzun konuşacağız ama şimdilik gelen geçici sonuçlara göre çok konuşulan birkaç ilde ortaya çıkan tabloya bakalım:

İstanbul: Son ana kadar sıkı bir yarıştı. Şu an itibarıyla gelen sonuçlara bakılırsa Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'u geride bıraktı. Aradaki farkta şüphesiz Yeniden Refah adayının aldığı 2 puan etkili oldu. Fatih Erbakan, misyonunun bir bölen olduğunu tescilledi.

Kendisine "tavşan aday" diyenlere "Göreceksiniz" diyen DEM'in adayı Meral Danış Beştaş yüzde 2'lerde görünüyor. Demirtaş'ın oylarını yüzde 10'a kadar çıkardığı İstanbul'da Beştaş'ın aldığı oy yalnızca kendisinin değil partisinin de tavşan olduğunun kanıtı. Nasıl izah edecek çok merak ediyorum.

İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun yüzde 1'e bile ulaşamaması da İyi Parti'nin bittiğinin resmi.

Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun da daha yüksek bir oy almasını bekliyordum.

Sonuçta Kurum dışında bir aday da olsa sonuç farklı olmayacaktı. Zira 2019 seçimlerindeki ittifak devam etti, seçmen de İstanbul'a değil İmamoğlu'nun CHP lideri olmasına oy verdi.

Bundan sonra İmamoğlu'nun rakibi Mansur Yavaş. Özgür Özel odasını toplamaya başlayabilir.

Ankara: İki milliyetçi adayın yarıştığı başkentte Mansur Yavaş yine mümkün olduğunca konuşmayarak büyük farkla seçilmeyi başardı. Mansur Yavaş, Ankara'da tutmuş. Muhalefet liderliğinde eli güçlenen İmamoğlu'na karşı bu oyla sessiz bir yarış yürüteceğini göreceğiz.

İzmir: Hamza Dağ bugüne kadar AK Parti'nin şehirde çıkardığı en iyi adaydı. Dört dörtlük bir seçim kampanyası yürüttü. CHP'nin ceketini koysa kazanacağı şehirde yapabileceğinin en iyisini yaptı.

Eskişehir: CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce'ye eski başkan Yılmaz Büyükerşen'in rüzgârı ancak yetti. Şehirdeki atmosferi gördükten sonra, "Eskişehir sürpriz yapacak" yazmıştım. Soluduğum hava gerçekmiş. Şehirde yarış ilk kez son ana kadar kıran kırana geçti. Hatipoğlu'nu tebrik ediyorum. İyi bir enerji yakaladı. Şehirdeki Cumhur İttifakı seçmenini bir araya getirmeyi başardı. Şehirde AK Parti'nin oylarını patlattı. Ulaştığı popülarite önümüzdeki dönem siyasette çok işine yarayacak.

Muğla: Eski Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'yı kazandı. Görev süresince, eski CHP'li yönetimlerin berbat ettiği Bodrum'da kayda değer bir iyileşme sağlayamadı. Hakkını teslim etmek lazım, tek başına altından kalkabileceği bir iş de değildi. Aras'ın heyecanı ve enerjisi de yeterli olmamıştı. Muğla'da neler yapacağını göreceğiz. İktidarın adayı Aydın Ayaydın seçilseydi özellikle turizm beldelerinde daha hızlı bir dönüşüm yaşanabilirdi.

Edirne: CHP'nin önemli bir oy potansiyeline sahip olduğu kentte AK Parti adayı çok başarılı bir mücadele yürüttü. Sonuç hâlâ ortada ama bu bile büyük başarı.