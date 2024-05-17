31 Mart seçimlerine "Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" vaadiyle giren ve başkan seçilen Burcu Köksal, belediyede kayıt cihazları bulduğunu açıklamıştı.

CHP yandaşı medya "skandal" dediği olayda hükmü hemen vermişti. Böcekleri yerleştirenler malumdu:

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye binasının pek çok yerine yerleştirilen gizli kamera ve böcek bulundu. CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, skandala ilişkin açıklamada bulundu." (Cumhuriyet)

Skandal olduğu konusunda haklılarmış. Zira soruşturma dosyasında Başkan Köksal'ın yazılı olarak yanıtladığı, savcılığın sorularına verdiği cevaplar tam bir skandal.







Köksal kimseden şikâyetçi olmadığını belirtip iddia ettiği böceklerin incelenmek üzere savcılığa verilmesi talebini "Cihazlar görüldüğü anda imha edilip atılmıştır" diyerek geçiştiriyor. Savcılık böcek olduğu iddia edilen materyallerle ilgili tutanak talep edince de Başkan "Tutanak tutmadık" cevabını veriyor.

Uzatmayalım. Ortada iki ihtimal var:

1- Ya böcek falan bulmadınız, tek başınıza ya da grup halinde oturup yalan söylemeye karar verdiniz. Zira aklı başında kimsenin seçimin hemen ertesinde "dinleniyorum" diye açıklama yapacak kadar önemsediğiniz bir olayın lehinize olan tek delili yok ettiğinize, "Allah'ınızdan bulsunlar" diyerek çöpe attığınıza inanmasını bekleyemezsiniz.

2- Ya da yalan söylemiyorsunuz Burcu Hanım. Gerçekten kamera ve böcekler buldunuz ama yerleştirenler "tanıdık" çıktı.

Hangisi Burcu Hanım?

İddiaları gündeme getirdiğinizde şikâyetçi olup olmayacağınızı sormuştum. Cevap alamamıştım. Yine kafanızı kuma gömerek bizleri aptal yerine koymayacaksınız değil mi?

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FİCO'NUN DÜŞMANLARI MALUM

Slovakya Başbakanı Robert Fico, hükümet toplantısının ardından otomobiline binerken suikasta uğradı. Vücuduna iki mermi isabet eden Başbakan'ın durumu ciddiyetini koruyor.







Yetkililer, saldırının "siyasi motivasyonla" düzenlendiğini açıkladı. Tetikçi de saldırının nedeni olarak hükümet politikalarını gösterdi.

Eylül 2023'te seçilen Fico deyince akla iki çıkışı geliyor.

İlki Ukrayna'ya askeri yardımlara son verme kararı alıp "Kiev'e artık tek bir mermi yok" demesi.

İkincisi de "Egemenliğimizi ihlal ediyor" diyerek Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkilerini genişleten anlaşmayı kabul etmediğini açıklaması.

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FENER KONGRESİ BU YIL DA KURBAN BAYRAMI'NA DENK GELDİ!

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım basın toplantısında, 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için iki kadeh viski içtiğini anlattı. Komik üslubuyla herkesi güldürdü.







Nereden aklına geldiyse artık.

Ama Koç taraftarlarının da hafızası ilk günkü gibi diri. Anlattıklarına bakılırsa meğer Yıldırım'ın "Viskiyi çektik" dediği dönem ramazan ayıymış. Hatta o gün Ali Koç, konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmiş. Koç'tan sonra kürsüye gelen Yıldırım ise "Ben içmiyorum" diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemiş. Yıldırım'ın bu hareketi de ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı.

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AZ GÖRÜŞELİM ÇOK KONUŞALIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 yılı pazar verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de telefonda konuşma süresi 321.4 milyar dakika oldu.

Bu sonuçlara göre Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde abone başına 477 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle "Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada" yer almayı sürdürdü.

Türkiye'nin ardından Norveç (377), Hırvatistan (322), Kuzey Makedonya (234), İzlanda (180) ve Çekya (167) geliyor. Türkiye'deki aboneler, aynı dönemde kişi başına 153 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi olan Almanya'nın üç katı, 239 dakika olan Avrupa ortalamasının ise iki katı cepten görüşme yaptı.

Bu oranlara internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dâhil olmadığını da hatırlatalım. Whatsapp ve Facetime üzerinden arama yapmayana mağara adamı muamelesi yapıldığını da.