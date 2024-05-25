Dünya batıya göçüyor.

Erken göçen sonra gelene git diyor.

Her ülkede tartışma benzer.

Fox News muhabiri Bill Melugin'in, Meksika'dan kaçak yollarla ABD'ye geçen bir Türk'le yaptığı röportaj da dün tüm dünyada viral oldu.

California'ya yasadışı yollardan geçen ve Meksika sınırındaki kartele 10 bin dolar ödediğini anlatan Türk göçmenin şu sözleri, Elon Musk tarafından "Cidden" yorumuyla paylaşıldı:

"Amerikan halkı haklı. Ülkeye gelenlerin iyi olup olmadığını bilmiyorlar. Ben iyiyim ama ya iyi değillerse... Katilse ya da psikopatsa. Öldürmeyeceğinin garantisi yok. Güvenlik kontrolü yok."







Keşke Fox muhabiri, tipten, ten renginden karakter analizi yapabilen bu bilinçli sığınmacıya neden hayatını tehlikeye atıp ABD'ye yasadışı yollardan girmeye çalıştığını da sorsaydı.

Öyle ya, Türkiye, vatandaşlarına yurtdışına çıkış yasağı uygulayan bir ülke değil. Bugüne kadar kimsenin ülkeden kovulduğunu da görmedim.

Bu arkadaş da söylediği kadar iyi bir insansa, diğer sığınmacılar gibi sorunlu değilse neden uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği yaparak bir ülkeye zorla girmeye çalışıyor?

Türkiye'den sıkıldığı için mi?

İyi de kartellere vereceği 10 bin dolarla ABD'ye uçak bileti alır, kalan parayla da rahat rahat tatil yapar, sıkıntısını atar. Sonra da istediği yerde kalır, çalışırdı. Şakır şakır İngilizce konuşuyor, zorlanmazdı da.

Ne gerek var savaştan, açlıktan, terörden kaçan Afrikalılar, Suriyeliler, Afganlar gibi vurulmayı göze alarak Meksika sınırından geçmeler falan...

Niye kendi kendinize film oluyorsunuz?

Zorla tutan mı var?

Biliyorum sorsak, Türkiye'de kimsenin yapmadığı işleri yapan bir avuç Senegallinin sınırdışı edilmesini savunurlar ama merak etmesinler, Avrupa'da ve ABD'de hizmet başta olmak üzere pek çok sektörü çalışma izni olmayanlar ayakta tutuyor.

Yoksa Biden seçim öncesi, meseleyi tepe tepe kullanan Trump'ın ağzını kapatmak için yılda 5 milyona yakın kaçak geçişin yapıldığı sınırı kapatmayı bilmiyor mu?

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PEKİ CHP HANGİ ADIMI ATACAK?

28 Şubat davası hükümlüsü generallerin affedilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın CHP'yi bilgilendirdiğini belirten Özel, "Bilgi verme kısmını çok önemsedim. Hasan Doğan'a teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim" diyerek teşekkür etti.







Bu diyalog süreci başladığında da sormuştum. İktidardan beklenen adımlar malum. Liste yayınlayan gazeteciler var.

Peki Özel'in başlattığı yumuşuma politikasında karşılık olarak CHP'nin hangi adımları atması öngörülüyor? Şimdilik bir şey gördüğümüz yok. Ya da zaten adım atıyorlar da bizlere mi açıklamıyorlar?

CHP'li gazeteciler, Özel'e bu soruyu sormuyorlar. O da anlatmıyor.

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BAKALIM CHP'YE GEÇİNCE NE YAPACAK?

AK Parti'deyken "ensar şehri" diyerek sığınmacıları Nevşehir'e çağıran Belediye Başkanı Rasim Arı, bu dönem İyi Parti'den seçilince sığınmacıların suyuna yüzde 400 zam yaptı, nikâh işlemlerini 750 TL'den 15 bine çıkardı. (Basından)

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GAZZE PANKARTINDAN RAHATSIZ OLAN O FAŞİST KİM?

Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninin yapıldığı stadyumda soykırıma uğrayan Gazzelilere destek pankartıyla yürümek isteyen öğrencilere güvenlik müdahale etti.

Bu sırada, akademisyen olduğu iddia edilen bir adam da "Gazze'nin Allah belasını versin, başlatmayın Gazze'nize" diyerek öğrencileri taciz ediyor. Güvenlikleri şiddet uygulamaları için kışkırtıyor.







Cate Blanchett'ın Cannes'da kırmızı halıda Filistin bayrağı renginde kıyafetle dolaşması alkış alırken, Gazze'ye birkaç saatlik mesafedeki komşu kentin üniversitesinde Filistin bayraklı pankartlar küfürle, engellemeyle karşılık buluyor.

Geçenlerde YÖK'e, akademisyenlere İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkilerini bile kesen İspanyol üniversitelerini örnek göstermiştim. "Tarihteki yeriniz, soykırıma suskunluklarıyla destek verenlerin safı olacak" demiştim.

Görüyorum ki sorunları çok daha büyük.

Mersin Üniversitesi'nden, YÖK'ten tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Bu faşist personeliniz mi? Kampüsteki güvenlik görevlileri, "Gazze'nin yanındayız" pankartı taşıyan öğrencilere neden müdahale ediyorlar? Üniversitede Filistin bayrağı yasağı mı var?