Dün her yerde Küçükçekmece'de çöken ve bir kişiye mezar olan binanın görüntüleri vardı.











Yukarıdaki iki fotoğraf ise Bursa'da yıllar içinde aynı noktadan çekildi.

Estetik, insani, güzelim Osmanlı mimarisi modern zamanlarda yerini ucube bir kentleşmeye bırakmış.

Perspektif farklı olsa da her yerde manzara aynı.

Kapısına bakınca başınızın döndüğü Karaköy Karakolu'nun denizle arasına yapılan camlı camekanları ve az ilerideki AVM'yi görmüyor musunuz? Sorsan memleketin en entelektüel mimarlarıyla çalıştılar, sanatçılarla beyin fırtınası yaptılar.

İlerlemenin bedeli bu kadar ağır olmak zorunda mı?

100 yıldır şehirlerimizi çarpık kentleşmeden korumak için onca yasa yazdık, belediyelerde sıkı mevzuatlar hazırladık, ayrıntılı imar planları çıkarttık.

Keşke yapmasaydık.

Kazanan rantiye oldu, şehirler katledildi.

Verdiğimiz zararı kısa sürede telafi etmek mümkün değil ama bundan sonrası için ortak aklı çalıştırmalıyız.

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HERZOG AKILLICA DAVRANIYOR

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisini açıklamıştı.

Daha önce de benzer koşullarda bir ateşkesi destekleyen Hamas bu kez de evet dedi.

Dün gözlerin çevrildiği İsrail'den en üst düzeyde açıklama geldi. Biden'ın Gazze'de ateşkesle ilgili önerisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul gördü. Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun teklifi kabul etmesi halinde kendisini destekleyeceğini söyledi.









Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen hukuk konferansında konuşan Herzog "Başbakan'a, (Hamas'ın elinde bulunan) rehinelerin serbest bırakılması adına yapacakları anlaşma için kendisine ve hükümete destek vereceğimi söyledim. Devlet tarafından korunmayan İsrail vatandaşları söz konusu olunca, İsrail devletinin güvenlik çıkarlarını koruyacak bir anlaşmanın parçası olarak evlerine iade edilmelidir" dedi.

Evet, boynuna kadar pisliğe batan Netehyahu'nun dik durmaktan, ateşkese direnmekten başka şansı olmadığını düşünüyorum.

Herzog'un illaki davası görülecek bu soykırımda 'kayıtlara geçsin' diye bu çıkışı yapması da başlı başına Netenyahu ve suç ortaklarının yatacak yerlerinin kalmadığının göstergesi.

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MOURİNHO FUTBOLUN KALİTESİNİ YÜKSELTİR

Ali Koç seçimler öncesi rakibi Aziz Yıldırım'ın en büyük vaatlerinden birini yerine getirip teknik direktör Jose Mourinho'yla anlaştı.

Aziz Yıldırım da bu işe ön ayak olarak, yol göstererek iş yapan başkan imajı sergiledi. Kuşkusuz puanların bir kısmı da onun hanesine yazılacaktır.









Mourinho çok başarılı bir teknik direktör. Hangi takıma gitse şampiyon yaptı. Dünyanın en çok kupa alan ilk beş isminden biri. Fenerbahçe'yi teknik olarak yukarıya taşıyacağı kesin. Bu kalite Türk futboluna da iyi gelir.

Tabii yeni yönetim de geçen dönemki hataları tekrar edip paçasından asılmazsa... Her türlü eleştiriyi siyasi nutuklarla, tehditle geçiştirip, takımın enerjisini basını dikensiz gül bahçesine çevirmek gibi şahsi hedeflere vakfetmezse, asli işiyle, futbolla ilgilenirse.