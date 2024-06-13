MELİH ALTINOK/MADRİD

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'yı ve İtalya'yı kapsayan temaslarına dün Madrid'den başladı.

Erdoğan'ın Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'daki temaslarında Gazze diplomasisi öne çıktı. Başbakan Sanchez, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kaybetse de hâlâ önünde 3 yıl var. Sanchez'in Gazze konusundaki tutumundan geri adım atması beklenmiyor.

İkinci ana başlık ise iki ülke arasındaki ticaret. Türkiye geçen yıl 9.3 milyar dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu yüzden İspanya seyahatinde Erdoğan'a yedi bakan ve çok sayıda işadamı da eşlik ediyor. Öte yandan TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçler de masada.

Erdoğan, İspanya'nın ardından cuma günü de G7 Zirvesi'nin "onur konuğu" olarak İtalya'da olacak. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyunu artıran Başbakan Meloni ile görüşmesinin ardından gece Türkiye'ye dönecek.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Avrupa'da gündem, Avrupa Parlamentosu sonrası oluşan tablo. Ekonomik durağanlık, düzensiz göç, güvenlik ve birliğin geleceği gibi hayati konulardaki radikal kutuplaşma seçim sonuçlarında kısmen etkili oldu. Bu durumun önümüzdeki dönem, aralarında Türklerin de bulunduğu Avrupa vatandaşları ve sığınmacılar üzerinde olası etkileri merak konusu.

Yarın Erdoğan'ın temaslarının ayrıntıları ve İspanya sokaklarındaki durumla devam edeceğiz.