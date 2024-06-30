Esad'ın "Türkiye ile diplomatik girişimlere açığız" açıklaması ve Erdoğan'ın "Neden olmasın" minvalindeki sözleri, Suriye'nin doğusunda bulunan aktörler arasındaki tartışmayı körükledi.

ABD'nin Afganistan gibi Suriye'yi terk etmesi ihtimali de Suriye Demokratik Güçleri'ni, arkasındaki ABD desteğiyle domine eden PKK-YPG'nin imajını çizdi.

Bölgede PKK'lı olmayan ancak SDG'nin içinde yer alan Kürtler, artık Rojava'daki yönetimin Kandil'deki ABD kuklaları tarafından yönetildiğini daha yüksek sesle söylüyor.









"PYD'nin verdiği kararlar dışarıdan ülkemizle alakası olmayan ideolojik bir parti tarafından, yıllarca Kandil'de eğittiği kadroları tarafından veriliyor" diyen Suriye Demokratik Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu Ahmed el-Cuburi'nin şu sözleri kayda değer:

"Yarın ABD'liler buradan giderse durumlar değişecek. Tam 12 yıldır Esad rejimi ile SDG ilişki içerisinde ama bugün Esad ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi hedef alacaklar. ABD de buna yol verecektir. ABD'nin Türkiye ile olan çıkarları, SDG ile olandan daha çoktur. Bugün NATO üyesi olan, Putin ile ilişkilerini sürdüren tek devlet Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. ABD bu kartı bir tarafa itemez ve NATO'daki müttefikini PYD için göz ardı edemez. Hele son olarak Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde ismi 'terör örgütü' diye anılan bir örgütle ilişkileri olan bir parti yüzünden."

Kimlerin bu sürece başından karşı olduğunu dikkatle takip edin.

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UFAK UFAK

Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zendin Köyü, rejim ile muhalifler arasındaki son nokta. Ebu Zendin Kapısı da Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra 2017'de açılmıştı. Ancak 4 yıldır kapalıydı.

Dün muhalifler ile Esad yönetimi arasında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü Halep'in kuzeydoğusundaki Ebu Zendin Geçiş Kapısı'nın yeniden açıldığı haberi basına düştü.

Kuşkusuz küçük bir adım ama Şam ile Ankara arasındaki diyalog sürdükçe devamı gelecek, bölge yavaş yavaş normalleşecek. Hep böyle kalacak hâli yok ya?

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BİR İHTİMAL DAHA VAR, O DA TRUMP MI DERSİN?

Trump'la CNN'deki karşılaşmasının ardından büyük yara alan Biden, "Eskisi gibi genç değilim, eskisi gibi yürüyemiyor, rahat konuşup yürüyemiyor olabilirim. Ama gerçeği söylüyorum ve ülkeyi yönetebilirim" diyor.

Ne var ki artık, yıllardır Demokratların kontrolünde olan küreselci medya bile Biden'la olmayacağına karar vermiş durumda. 1.5 saat süren düellonun ardından TIME'ın "Panic" kapağı yaşanan telaşın en net resmi.







Peki Demokratlar, tablo buyken son anketlerde Trump'a fena ezilen Biden'la kasım seçimlerinde bile bile lades derler mi?

Başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre'de resmileşecek. Halihazırda yaklaşık 4 bin delegenin yüzde 99'u önseçimlerde Biden'a oy vereceklerini taahhüt etti ve bu desteklerini sürdürmekle yükümlüler.

Yol belli. Ya Biden istifaya ikna edilecek ya da azledilecek.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy da dün Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

Bir ihtimal daha var tabii...

Eğer Demokratlar, Biden'da ısrar ederse de Trump'ın müesses nizamla anlaştığı yönündeki tezim doğrulanmış olacak.

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HEYKEL İŞİNİ BECEREMİYORSUNUZ, ZORLAMAYIN

Edirne'nin Havsa ilçesinde, önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından yapılan rölyefin Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle büyük tepkilere neden olduğunu söyleyen Havsa Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Özden, seçim vaadini yerine getirmiş. Şehre yeni bir Atatürk heykeli yaptırmış.







İlki gerçekten berbatmış. Heykeltıraşımız sağ olsun, kafasındaki Atatürk'ü yaratmış ve ortaya Yılmaz Özdil portresi çıkmış.

Ne var ki yeni Atatürk heykeli de vasat be başkan.

Madem kararlısınız, illa yerel sanatçılarla mı çalışmak zorundasınız? Yok mu memlekette, binlerce Atatürk heykelinin kopyası dışında bir yorum ortaya koyacak sanatçılar?