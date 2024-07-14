Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şam'da Putin'in özel temsilcisiyle yaptığı toplantının ardından ilk adımı atan Esad'a yeşil ışık yakmasıyla başlayan süreç hızla ilerliyor.

Son olarak Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız... Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" demişti.

Dün de diplomasi kulislerinde bir süredir Şam ile Ankara arasında arabuluculuk yapmak için girişimlerde bulunduğu konuşulan Irak, işi resmiyete döktü.







Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak'ın arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için çarşamba günü Washington'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmeyi sorduğum diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgede normalleşmeye katkı sağlayacak her türlü girişime, teklife açık olduğunu söylüyorlar.

Peki Irak'ın yaptığı hamlenin arkasında kim var?

Dışişleri Bakanı Hüseyin, arabuluculuk yapma kararının Irak'a ait olduğunu ve Irak'ın iç ya da dış politikasında başkalarından icazet almadığını söylüyor ama üzerlerindeki İran etkisi ortada. Ancak son dönemde Körfez ülkelerinin de Bağdat'la derin bir arka kapı diplomasisi yürüttükleri biliniyor.

Bu durumda Suriye'deki süreçte yegâne arabulucu rolü oynamak isteyen Moskova'ya yeni rakipler çıktığını söylemek mümkün.

Bu ilgi alaka da bize ABD'nin bölgeden çekilme ihtimalinin tüm aktörler tarafından satın alındığını gösteriyor.

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ERDOĞAN KARŞISINDA KİMİ GÖRMEK İSTER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "Karşınızda Donald Trump'ı mı yoksa Joe Biden'ı mı istersiniz?" sorusuna şöyle cevap veriyor:

"Her iki isim de ABD halkından ikinci dönem için destek talep ediyor. Amerikan halkı iki ismin de başkanlık dönemlerinde yaptıkları ya da yapamadıkları işleri tartıp bir karar verecek. Bu kararı bekleyip göreceğiz."







Evet diplomatik cümleler ama konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı. Tarafsız kalmak zorunda. Türkiye seçimlerinde muhalefeti destekleyeceklerini açıkça ilan eden Biden gibi yapıp Trump diyecek hâli yok ya.

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ÖZGÜR BEY BU IŞIK SÖNDÜRME İŞİNE SİZİ KİM İKNA ETTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün grup toplantısında vatandaşı saat 21.00'de ışıklarını yakıp söndürmeye davet etti.







Ancak milletvekillerinin coşkulu alkışlarıyla desteklenen çağrıya CHP'nin tulum çıkardığı bölgelerdeki vatandaşlar bile iştirak etmediler. Katılım sıfıra yakındı.

Son dönemde daha rasyonel bir çizgi tutturan Özgür Bey fiyaskoyla sonuçlanan bu 90 model projeye nasıl ikna edildi acaba?

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EVET, İLLA BİRİ ÖLMELİ!

İzmir Konak'ta sokak ortasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden iki vatandaşın güvenlik kamerasına takılan son anlarını istemeden izledim. Korkunç.

İki genç insan yağmur sonrası caddeyi kaplayan suyun içerisinden geçerken yere yığılıveriyorlar. Çevredekiler şaşkın, aciz...

Bu kaza falan değil düpedüz cinayet.







Zira İzmir'in yerel gazetelerinden Ege Telgraf'ta, 19 Ocak 2019 yılında çıkan haberde "Çözüm için illa biri mi ölmeli?" diye yetkililer açıkça uyarılmış:

"Alsancak Vapur İskelesi'nin karşı sokağında bulunan Enver Dündar Başar Sokak'ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikâyet etti."