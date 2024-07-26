ABD, çarşamba günü tarihin en büyük skandallarından birine sahne oldu.

Şu ana kadar 40 bin sivilin öldürüldüğü Gazze'deki soykırımın birinci faili Netanyahu "onur konuğu" olarak Kongre kürsüsüne çıkartıldı. Yabancı bir devletin kibirli başbakanı, ABD halkının kongresinde kendisini desteklemeyen Amerikalılara "aptallar" diye seslenirken ABD senatörleri kendisini alkışa boğdu.

Saymışlar, Netanyahu'nun 45 dakikalık konuşması 58'i ayakta olmak üzere 79 kez alkışlarla bölünmüş. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kendi meclisinde yaptığı konuşmalarda bu kadar reaksiyon almıyor.

Elbette "kimin kimi yönettiğini" açıkça gösteren bu manzara karşısında şaşırmıyoruz. Soykırımcıyı alkışlarken bile gülümsemeyi başaran bu kuklaların nasıl bir mekanizmadan geçip Kongre'ye girdiklerini, iplerini hangi lobilerin tuttuğunu da biliyoruz. Otur deyince oturmak, kalk deyince kalkmak görevleri.







Ama bence en acıklısı, soykırımcının soykırıma uğrayan kurbanları lanetlediği, hakikatin oybirliğiyle katledildiği o törende ne aradığını merak ettiğimiz Elon Musk'ın hâliydi.

Başarısını sıradan bir milyarder, girişimci olmadığına yönelik çizdiği imaja borçlu olan Musk, safları netleştiren tarihin son büyük trajedisinde zorbayı ayakta alkışlarken kayıtlara geçti. Tıpkı Gazze'deki soykırım gibi insanlık için bir onur sınavı olduğunu düşündüğüm pandemide gösterdiği cesur tavrı çöpe attı.

44 milyar dolar verip Twitter'ı alırken "gerçeğe sahip çıkıp insanlığın çöküşüne engel olmak" gibi ahlaki motivasyonlarla hareket ettiğini söylüyordu. Belli ki Tesla hisselerinin düşmesi, reklam gelirlerinin dibe vurması gardını düşürdü. Ödemeyi göze aldığı bedelin limitini aştı.

Neyse, şu ana kadar Gazze'de 14 bin 500 çocuğu öldüren Netanyahu'nun "Gazzelilere günde 3 bin kalorilik yiyecek veriyoruz" sözlerini ayakta alkışladı ya artık işleri açılır.

Ancak X'te attığı "hakikat" nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacağı kesin.

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BERNİE SANDERS ADAMDIR



Kendisi de bir Yahudi olan senatör Bernie Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında neden Netanyahu'nun konuşmasını protesto ettiğini şu sözlerle anlattı:







"Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi."

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde taktığı eldivenleriyle çok kafa bulmuştuk, meğer ülkenin en ciddi, cesur siyasetçilerinden biriymiş.

Saygılarımızı sunarız.

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HANİ TAÇ GİYEN BAŞ AKILLANIRDI?



Görevi başında ıskartaya çıkartılan ABD Başkanı Joe Biden'ın 30 yıl önce Demokrat Parti'de muhalif bir senatör olduğu dönemde Senato'da Bosna'daki soykırımla ilgili yaptığı bir konuşmayı izledim.

Performansı müthiş, içerikse cesurca. Şunları söylüyor:

"Bize, 'Taraf tutmayın' dediler. Ben taraf olmak için buradayım. Benim fikrim, eğer mevcut başkan ve önceki yönetimde biraz cesaret olsaydı Avrupalı müttefiklerimize çoktan silah ambargosunu kaldırdığımızı söylemiştik. Kuveyt'te tek bir örnekten yola çıktık. Tecavüz edilip dövülen genç bir kadının hikâyesi... Ki onun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in söylediği tüm korkunç şeylerin herkesi hiddetlendirmesine yetti. Şimdi burada toplu mezarlardan bahsediyoruz. Eğer ahlaki merkeziniz petrolse sizi anlıyorum.

Eğer ahlaki merkeziniz insanlıksa, Kuveyt Emiri'ni geri getirmekle Bosna'daki soykırımı bitirmenin karşılaştırılması bile abesle iştigal. Tarihte Hırvatların ve Müslümanların da yaptığı zulümler olmuştur. Ama onlar tecavüz kampı kurmadılar, ölüm kampları inşa etmediler.

Belirli bir etnik veya dini gruba karşı plana bağlı bir şekilde toplu katliam yapmadılar."

Aynı Biden başkan olunca İsrail'e Gazze'de toplu mezar açması için tonlarca bomba gönderdi.

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MASSİVE ATTACK'I BOŞUNA SEVMEMİŞİZ



İngiliz elektronik müzik grubu Massive Attack son olarak 2010 yılında Türkiye'deydi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir konser veren grup sahneyi Gazze soykırımına ayırdı.







Dev ekrana İsrail'in kuruluşundan bu yana bölgede yaşanan tüm gelişmeler yansıtıldı. İsrail'e 1945 yılından bu yana yapılan maddi yardımlar, tutarları uzun uzun ekranda aktı.

Seyircilerin şaşırdığını söyleyenler var. Tek tük olabilir. Ama Massive Attack dinleyicileri için ortada şaşırtıcı bir durum yok.

Biz onları yaşlandıkça katılaşmadıkları, duyarlılıklarını kaybetmedikleri için yıllardır aynı coşkuyla dinliyoruz.