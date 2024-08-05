İran dün Hamas lideri Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırının yerel saatle gece 02.00'de ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle gerçekleştiğini söylemişlerdi. Şimdi ise "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" diyorlar.

Ne hikaye anlatırlarsa anlatsınlar sonuç değişmiyor. İran, Filistin liderlerinin bir numarasına sahip çıkmadı, İsrail'e yem etti. Suikast için neden Haniye'nin yaşadığı Katar'ın değil de Tahran'ın "en güvenli" bölgesinin seçildiğini hâlâ merak ediyor musunuz?

Peki ya Filistin'in bu zor gününde ülkenin diğer lideri Mahmut Abbas nerelerde?







Haniye'nin Doha'daki cenaze töreninde yoktu. Şimon Perez'in cenazesine katılarak elde ettiği pozisyona zarar, halel gelsin istemedi herhalde. Baksanıza Mahmut Bey'in Gazze'deki soykırım esnasında bile Batı Şeria'daki düzeni değişmiyor.

Netenyahu, ABD Senatosu'nda konuştuktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abbas'ı neden Türkiye'ye çağırmıyorsunuz" eleştirilerine "Çağırdık, gelmedi" diyerek yanıt vermişti. Daha sonra Abbas'ın 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Bu kez gelebilir mi bilemiyoruz.

Ama gelemezse de hiç dert değil. Hamas liderine zaten terörist diyen ve geldiğinde İsrail onaylı Abbas'a sarılmaları muhtemel muhalefet liderleri dışında buralarda yolunu gözleyen kimse yok.

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ÖZGÜR BEY'İN SON KARARI NE?



Özgür Özel, Haniye'nin öldürülmesini "şiddet nerden gelirse gelsin" tadında kınadığı konuşmasında da yine Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bahsetti. Ama bu kez örgüte dair tanım yapmadı.







Son kararı acaba ne? Merak ediyoruz. Zira 27 Ekim 2023' te "Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmemesi son derece utanç verici" demişti.

12 Mart 2024'de de "Hamas'ın yaptığı terör eylemidir" diye tekrar etti.

13 Mart 2024 ise "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diye çıkıştı. Son durum nedir Özgür Bey?

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BUSENAZ NE YAPSIN?



Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyatları kadınlar 66 kilo çeyrek final maçında Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e elenip oyunlara veda etti.

Busenaz'ın rakibinin cinsel kimliği de tıpkı İtalyan boksör Angela Carini'yi ringte yumruklarıyla ağlatan Cezayirli Imane Khelif gibi tartışma konusu oldu.







Hatırlayacaksınız, İtalyan Başbakanı Meloni'nin bile İtalyan sporcunun olimpiyattan çekilmesi üzerine "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istediğimiz için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak için" diyerek tartışmaya girmişti.

Dün de tartışmaların odağındaki Cezayirli sporcu Khelif göz yaşları eşliğinde "Yıllardır boks yapıyorum, bana haksızlık yaptılar. Ama Allah benimle, Allahu ekber" diyordu.

Konuyla ilgili kuralları, tıbbi testleri, politik tartışmaları vs. bir kenara bırakalım. Kadın olduklarını söyleyen bu sporcular madem erkeğe benzetildikleri için kızgınlar ve kendilerine haksızlık edildiğini söylüyorlar o halde neden erkek gibi görünmek için yoğun çaba harcıyorlar?

Maçtan önce Google'daki resmilerine bakıp, ringe kaygıyla çıkan hemcinsleriyle empati de mi yapamıyorlar?

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AYŞE HANIM'A KALSA "BAĞZI ESKİŞEHİRLİLERE" YAĞMURLU HAVADA SU YOK



İnstagram kısıtlamasını eleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu?" diye sormuş.

Hayır ama sadece istemediğiniz insanların suyunu kesseniz de doğru olmaz Ayşe Hanım.







Bu arada Eskişehir'de istemediğiniz insanlar mı var?

Ve siz yeri gelince yüreğine taş basıp istemediniz seçmenlere yağmurlu havada su mu veriyorsunuz?

Ne kadar demokrat, koca yürekli olduğunuzu söyleyen olmuş muydu Sayın başkan?

Siyasete kadın eli değince her şey ne kadar güzel oluyor değil mi?