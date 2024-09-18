10 Kasım 2023'te Zonguldak'ta ormanlık alandan geçen insanlar, yanmış bir cesedi fark edip ihbarda bulundular.

Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Muhammed Nourtani'ye ait olduğu anlaşıldı.

Yakalanan zanlıların anlattıklarına göre 50 yaşındaki adam çalışırken ölmüş ve kaçak maden kapanır diye araziye atılıp yakılmıştı.

O günlerdeki yazılarımda Nourtani'nin öldükten sonra cesedinin yok edilmek üzere yakıldığı iddiasını çürüten deliller olduğunu yazmıştım. Nourtani'nin maden çıkartıldığında hayatta olduğuna dair ifadelere, kamera kayıtlarına dikkat çekmiştim. Adamın böbreğinin çalındığı da iddialar arasındaydı.









"Zaten Afgan, yakalım gitsin" denilerek yok edilmeye çalışılan adam kimsesiz yabancı bir işçi olduğu için medyanın ve duyarlı kamuoyunun pek ilgisini çekmemişti. Davanın bugün duruşması var. Dün ortaya çıkan Koç Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nün hazırladığı otopsi raporu ise kovuşturmanın gidişatını değiştirecek önemli bilgiler içeriyor.

Zira raporda şu ifadeler yer alıyor: "Ciğerlerde hasar ve is bulunmadığı için madenci yaşarken yakılmış olabilir. Ancak ceset çok fazla yandığı için kesin bir sonuca varmak zor. Önceki raporda 'Öldükten sonra yakıldığı' ifadesi kesin olarak söylenemez."

Adli Tıp Kurumu mütalaasının madencinin diri diri yakıldığına ilişkin değerlendirme içerdiğinin altını çizen Nourtani'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Yakılma ihtimali, yakılmama ihtimalinden daha yüksek görünüyor. Oran verecek olursam, yüzde 85'e yüzde 15 gibi bir fark var" diyor.

Radyolojik inceleme ve mezarın açılmasının ardından daha net bir kanaate varılabilecek.

Takip ediyoruz.

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GİZLİ SERVİS DÖKÜLÜYOR

Geçtiğimiz günlerde ciddi bir suikast girişiminden yaralı olarak kurtulan Trump ikinci bir teşebbüsü daha atlattı.

Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, önceki akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığını açıkladı. 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh isimli saldırgan, tam 11 saat çalıların arasında yatarak gizlenmiş ve Trump'ı beklemiş.







Ülkede, yegâne görevi başkan ve başkan adaylarını korumak olan Gizli Servis'in (United States Secret Service) beceriksizliği konuşuluyor.

Elon Musk bile daha sonradan tepkiler üzerine silmek zorunda kalsa da "Ve kimse Biden/ Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" diye tweet atıyor.

Muz cumhuriyetlerinde bile böylesi görülmedi. Trump güvenliğini kendisi sağlamak zorunda. Zira gözleri fena kararmış.

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HANGİ DURUMLARDA CİNAYETE EV HAPSİ VERİLİR?

İtalya sosyetesinin tanınmış isimlerinden 65 yaşındaki Cinzia Dal Pino, kıyı kenti Viareggio'da Fas uyruklu Nourdine Naziki isimli bir adamın arabasının açık penceresinden çantasını kapmasının ardından hırsızın peşine düştü.

Yerel medyanın yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde 52 yaşındaki adam bir mağazanın önünden geçtiği sırada Dal Pino'nun aracının aniden belirip hızla Naziki'ye çarptığı görülüyor. Araç daha sonra 4 kez geri gelip adama tekrar tekrar çarpıyor.







Daha sonra kadının sakin bir şekilde arabadan inerek çantasını alıp uzaklaştığı görülüyor.

Ne var ki mahkeme, vahşice hislerle öldürdüğü soyguncunun bıçakla kendisini tehdit ettiği iddiası da çürütülen kadının ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Eğer kadın, bir İtalyan'ı aynı şekilde öldürmüş olsaydı sizce yargıçlar meşru müdafaa sınırlarını bu denli geniş yorumlarlar mıydı?

Medeniyetinizi, övündüğünüz modern hukukunuzu sevsinler.

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SAKIN BAŞKA ÜLKEDE DENEMEYİN

Geçtiğimiz gün Londra uçuşunda kabin memurlarına hakaretler eden, tehditler savuran bir adamın görüntüleri üzerine çok tartışıldı.

Genç adamın kendisine aşırı müsamaha gösteren polisleri bile "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek bastırması gerçekten sinir bozucu.







Dün de İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu söylenen bir kadın, Bodrum uçağında ortalığı birbirine katmış.

Acaba yurtdışındaki uçuşlarda bu kadar agresif davranabilirler mi?

Aman diyeyim, herkes Türk polisi gibi diyaloğa açık değil!