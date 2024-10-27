MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası, "Gordion düğümünü İskender gibi kesip attı" demiştim.

Zira bir hamleyle, PKK ile organik bağlarını sürdürmelerinin gerekçesi olarak Öcalan'ı gösterenlerin elinde ne kadar koz varsa aldı. Şehirde siyaset yapan kanadı samimiyete zorladı.

Ülkenin ana akım milliyetçi partisinin lideri çıkmış, "Eğer şartınız buysa, Öcalan gelsin parti grubunuzda silahları bırakma çağrısı yapsın" demiş. Bu saatten sonra yıllardır "Öcalan böyle istiyor" diyerek bu kirli işi sürdürenler, siyaseti zehirleyenler tabanlarına ne diyecek de "el yükseltecekler?"

Böyle konuşuyorum ama elbette herkes gibi salı günü Bahçeli konuşurken ben de şaşırdım. Bu işin nasıl bir arka planı var diye düşünmeye, araştırmaya başladım. Gördüm ki, süreçten haberdar olabileceğini düşündüklerim de habersiz.









Hayata, siyasete farklı pencerelerden baktığım için Bahçeli'nin kafasında şu vardır falan diyebilecek pozisyonda değilim.

Ama aktörlerin olduğu yere mıhlanıp kaldığı, sürecin kilitlendiği bir noktada bütün dengeleri değiştirip tıkanmışlığı açmasının, hedefin millet karşısında yüzleşme olacağı bir çözümün kapısını aralamasının kötü bir şey olamayacağını düşünüyorum.

Elbette işin siyasi hesap kitabı da vardır. Yıllardır Türk siyasetine damgasını vurmuş köklü bir partiden ve onun liderinden bahsettiğimize göre bundan daha doğal bir şey de olamaz.

Burada önemli olan Bahçeli'nin hangi meseleleri siyasette nasıl kullanacağıdır. Herhalde kimse kendisinin milliyetçiliğini sorgulayamaz. İktidar hırsı deseniz, zaten Cumhur İttifakı'nın ortağı. Ortada seçim falan da yok. Ayrıca Bahçeli, 7 Haziran seçimleri sonrası HDP'nin destek vereceği CHP-MHP koalisyonunu elinin tersiyle iterek siyasetteki önceliklerinin sınırını da çok açık şekilde ortaya koymuştu.

Bahçeli, öyle ip mip atarak hamaset şovu yapılacak, milliyetçilik yarıştırılacak bir karakter değil.

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BAKALIM ÖZEL NEREYE KADAR DAYANABİLECEK?

Evet, CHP'yi, ABD ve bölgesel aktörler dâhil edilmediği, yerli ve milli bir proje olduğu için sabote edilen çözüm sürecinde dönemin DEM'iyle birlikte takoz rolü oynadığı için çok eleştirdim.

Şimdi ise CHP'nin lideri Özgür Özel, Bahçeli'nin Öcalan konusunda aldığı riski rakibi olarak derinleştirme kolaycılığına kapılmadan taşın altına elini koyuyor. Popülist dalgayı gören parti içindeki rakipleri, havaya bakıp ıslık çalarak ellerini ovuştururken cesurca inisiyatif alıyor.







Özel ilk günden izlediği sorumlu siyaseti önceki gün de şu açıklamasıyla sürdürüyordu:

"Biz barışı destekliyoruz, silah bırakmayı destekliyoruz. Ama Abdullah Öcalan'ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçeli'dir. Ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok. Ama biz 'Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir' diyoruz. Öcalan konuşacak diye illa o kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan bulunduğu yerden, imkân verilir, o çağrısını yapar."

Umarım herkesin değerini zamanla anlayacağı bu yapıcı tavrını anket oyunlarına kanıp, sosyal medya kampanyalarından çekinip terk etmez.

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MEGRİ MEGRİ

Bahçeli'nin fitilini ateşlediği sürece itirazı olan milliyetçi ve ulusalcı vatandaşların tepkilerini anlamak zor değil. Neticede Öcalan 40 yıldır onca acıyla özdeşleşmiş bir sembol.

Ama ben zamanla seçmenin, Bahçeli gibi bir ismi harekete geçiren "zarureti" göreceğini, "Öcalan DEM Grubu'nda çıksın konuşsun" çıkışının somut bir talep değil sembolik bir eşiğin aşılması anlamına geldiğini anlayacağına ve daha soğukkanlı bir ortam oluşacağına inanıyorum.

Peki ya, baro seçimlerinde Öcalan'a özgürlük sloganı atanların, "YPG mi bize saldıracak?" diyecek kadar geniş olanların, DEM'in yer alacağı koalisyon hükümetine, MİT başkanlığı ve birkaç bakanlık karşılığında evet diyen "aşırı milliyetçilerin" bir araya gelip megri megri diye mırıldanmaları bize ne anlatıyor?

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TUSAŞ SALDIRISINI KİM YAPTI?

"ABD mi bizi vuracak?", "İsrail mi Türkiye'ye saldıracak?" diye soranlar, "Hadi canım sen de" diye söylenenler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının arkasında kim olduğunu düşünüyorlar?







FETÖ, PKK derken ne kadar terör ve sabotaj yapılanması varsa destekleyen malum cephenin, NATO üyesi Türkiye'yi İran'a yaptığı gibi vuracağını, topraklarımıza Lübnan'a girer gibi dalacağını mı sanıyorlar?