6 yıldır İstanbul CHP'de. Şehir, Erdoğan'ın mazisinde kendi istikbalini arayan bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor.

Ancak tembel ve aşırı hırslı olduğu için rol çalmaya çalıştığı Erdoğan'ın başarı hikâyesinde hep kolaya kaçıyor.

Taklit ettiği Erdoğan gibi işle, hizmetle, yeniden kirlenen Haliç'le, Boğaz'la, ulaşım sorunuyla mücadele etmiyor. İstanbullu bir yerden bir yere gitmek saatlerce süren eziyete dönüştüğü için evine kapanmış, umurunda bile değil. "Ben de Karadenizliyim ben de engelleniyorum" diye kendine siyasi imaj çizmenin yeterli olacağını sanıyor.









Şehirden başka her şeyle meşgul. İstanbul'da da durmuyor zaten. Şimdilerde de DEM'in peşine takılmış, Kandil'in kefil olduğu bir belediye başkanının ardı sıra adliyelerde geziyor.

Nasıl olsa 25 yıllık AK Parti döneminde kentin altyapısı, üstüne hiçbir şey konulmasa bile bir süre idare edecek şekilde hazır hâle getirilmiş.

Ama nereye kadar? Burası nüfusu 16 milyonluk bir şehir. Hazıra dağ dayanmaz. Hep üstüne koymak lazım.

Bu arada hazır tüm CHP'li belediye başkanları, PKK üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özer'e destek için İstanbul'a çağrılmışken bir teklifim var. Her biri yanlarında bir çöp kamyonu ve birkaç işçi getirseler de işe yarasalar bari.

Parklar, bahçeler çiş kokusundan geçilmiyor. Yukarıdaki fotoğraf da Kartal sokaklarından.

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TAKLİTLE ERDOĞAN OLUNMUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı olmasıydı.

Seçimlerden hemen önce patlayan İSKİ'deki yolsuzluk skandalının son darbeyi vurduğu CHP, koltuğu Refah Partisi'ne kaptırmıştı.

Erdoğan okuduğu bir şiirden ötürü görevinden alınıp cezaevine giren kadar, bir önceki CHP belediyesinin havasını, karasını, denizini çöplüğe çevirdiği İstanbul'u adam etti.

Seçilir seçilmez sokağa fırlayıp şimdi çevresinde evlerin milyon dolara satıldığı, ancak o yıllarda kokusundan yanına yanaşılmayan Haliç'i temizlemeye koyuldu.







Şehrin ölümcül seviyelerde olan hava kirliliğini gidermek için adımlar attı. Mizah dergilerinin "yıkamayın silin" kapağıyla protesto ettiği su kesintilerini giderdi.

Yaptıklarını ettiklerini daha fazla uzatmayacağım. Zaten Erdoğan'ın yaptıklarını görenler, o günlere şahit olanlar, CHP bir daha gelir diye korkanlar da 1994'ten 2019'a kadar tam 25 yıl Erdoğan'ın belediyelerinden vazgeçmediler.

Ancak bugünlerde Dubai çikolatasının peşinde koşan oy kullanma çağındaki genç kardeşlerimin anlattıklarımı tasavvur etmekte zorlandığını biliyorum. Hatta içlerinden "Amma da abarttın" diyenler bile çıkacaktır.

Bütün anlattıklarımı bir kenara bırakıp, bugün AVM'lerinde gezdikleri Ümraniye ile ilgili 28 Aralık 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi manşeti üzerinde bir düşünsünler:

"Çöp dağı patladı! Ümraniye Hekimbaşı'nda 25 ev göçük altında kaldı. 4'ü çocuk 8 ceset çıkartıldı."

Facianın boyutları ancak günler sonra ortaya çıkacaktı. Olayda 39 kişi ölmüş, 12 kişi kaybolmuştu. Kaybolan 12 kişinin cesedi hâlâ bulunabilmiş değil.

Evet, Bedrettin Dalan'dan şehri devralan CHP 4 yılda İstanbul'u bu hâle getirmeyi başarmıştı.

"İstanbul'a bir şey olmaz, kaldırır" demeyin, üst üste yönetiminde kaldıkları belediyelere, İzmir'i ne hâle getirdiklerine bakın.

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AYAKTA ALKIŞLIYORUM

Trafikte yetkisiz çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunulacakmış. Emeği geçenleri ayakta alkışlıyorum.

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JENNİFER LOPEZ'İ İZLEYİNCE KARARIM KESİNLEŞTİ

Bir süredir Trump'la ilgili duygularım karışıktı. Defalarca yazdım, bilhassa Gazze ile ilgili çıkışları, kafa tutuyor göründüğü müesses nizamla uzlaştığına dair kafamda soru işaretleri yaratmıştı.

Salı günkü seçimler öncesi sahneye fırlayan Hollywood yıldızlarının, şarkıcılarının birbirinden yapmacık Kamala Harris'e destek videolarını izleyince netleştim.







Son kararım, zorlama gözyaşları akıtan bu sahtekârlar ne diyorsa tersi doğrudur. Zira bu kadar samimiyetsizliğin tek sebebi ancak büyük bir kötülüğü gizlemek olabilir.

Bu arada Elon Musk, meşhurların celp çıkmış gibi telaşla Harris amigoluğuna soyunmasının sebebini, Trump'ın seçildiği takdirde Epstein dosyalarını açıklayacak olmasına bağlıyor.

İsrail istihbaratının bal tuzağına düşüp kucağa oturmuş ABD'deki ünlü takımını Musk'tan daha iyi tanıyacak hâlimiz yok.