TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yurtdışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararı verildi.

TÜSİAD'ın gediklileri nerede?

Adı geçen iki kişinin soruşturma konusu olan konuşmasını alkışlıyorlardı?

Muhtemelen kürsüye çıkarken de sırtlarını tapışladılar.

O hâlde, kamuoyunun isimlerini ilk kez duyduğu bu adamlar ifade verirken onlar niye sessiz?

Çıkıp sahiplenseler ya.

TÜSİAD'ın bir vesayet kurumu olduğunu düşündüğüm hâlde ben başkanların içeriğini eleştirdiğim konuşmaları yüzünden yargılanmalarını yanlış bulduğumu açıkça ifade ediyorum.

Ömer Koç ne diyor mesela?

Sizin de aklınıza Nasreddin Hoca'nın Timur'un filleri fıkrası gelmiyor mu?

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ZELENSKİ DİKTATÖR MÜ?

Florida'da gazetecilere konuşan Trump, Zelenski'yi "diktatör" olarak nitelendirdi ve Ukrayna liderinin ülkede "seçim yapılmasını reddettiğini" iddia etti.

Peki Zelenski diktatör mü?

Seçim yapsa gerçekten kaybeder mi?

Zelenski'nin o makam için yeterli olmadığını, zaten bu yüzden kolay idare edilir diye Batı tarafından seçildiğini düşünüyorum.

Ama tıpkı Trump gibi halkın oyuyla seçildi. Ve bir seçim olsa sandıktan çıkma ihtimali de çok yüksek.

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'ALAN EL VEREN ELDEN ÜSTÜNDÜR' DİYEBİLİR MİYİZ BAŞKAN?

Tarihini bilmiyorum ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'da katıldığı bir açılış törenindeki videosuna denk geldim.

Başkan konuşmasında literatüre geçecek bir tanım yaptığı için altını çizme ihtiyacı duyuyorum:

"Türkiye'nin en itibarlı borçlanmasını yapan belediye olduk. Ve tarihte olmamış uygulamalarla tahvil ihraçlarıyla yurtdışından kaynaklar bulduk."

Tamam, "Borç yiğidin kamçısıdır" sözünü duydum ama borç alanın böyle övündüğüne daha önce hiç şahit olmamıştım.

O hâlde "Alan el veren elden üstündür" diyebilir miyiz Ekrem Bey?

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BORAT OUT MO İN

İsrail propagandasından geçilmeyen dizi platformlarında şaşırtıcı sayılabilecek bir dizi tavsiye edeceğim.

Komedyen Muhammed Amer'in hem yazıp hem oynadığı, Filistinli Müslüman bir ailenin Amerikan kültürüne adaptasyonunu anlatan Mo isimli dizi didaktiklikten uzak çarpıcı bir eser.

Klişelere boğulmuyorsunuz. Olabildiğine samimi.

Dizinin Filistin'de geçen son bölümü şiirsel.

Büyük bir trajediyi ajitasyona başvurmadan, mizahla böylesine çarpıcı bir şekilde anlatan Mo'ya şapka çıkarıyorum.

Gerisini, son dönemlerinde siyonist propagandanın açık aparatına dönüşüp sıkıcılaşan Sacha Baron Cohen, nam-ı diğer Borat düşünsün. Kendine yazık etti.

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ARADA TADINA DA BİR BAKIN BAŞKAN

"Ramazanın habercisi" yeni pide tarifesi açıklandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun son Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin yeni fiyatının 20 TL olacağını duyurdu.

Bir kere de ramazan öncesi pidenin fiyatıyla değil tadıyla ilgili açıklama yapsanız.

Üyelerinize seslenip "Ekmek moraldir. Pide sanattır. Özen gösterin, güzel yapın" falan deseniz mesela.

Zira ekmek, pide standardıyla alakası olmayan hamur yığınları raflarda.

"Tadın standardı mı olur?" demeyin. Kanuni Sultan Süleyman'ın "değirmen fermanları"ndan loncaların denetlediği ekmek nizamnamelerine kadar dev bir külliyat şuracıkta duruyor.

Kaldı ki, ekmekten konuşuyoruz, kutsal bir ayın ritüelinden bahsediyoruz, aklınıza gelen sadece para mı gerçekten?