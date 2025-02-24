



Göreve geldiği günden beri geleceğini Erdoğan'ın mazisinde arayan, hakkında başlatılan soruşturmaları çevresindekilerle kucaklaşarak kutlayan İmamoğlu işi biraz abarttığının farkında.

Diploma tartışmasının da bu kadar büyüyeceğini hesap edememişti.

Bu yüzden 23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği oylamaya dört elle sarılmış durumda. Belli ki, seçilmeden Cumhurbaşkanı makamının dokunulmazlık zırhını giymeyi planlıyor.

Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise hiç oralı değil. Ön seçime katılmıyor bile.

Geçen kurultayda İmamoğlu tarafından ihya edilen CHP'lilere değil muhalif seçmen bloğuna oynuyor.

Ortada bir seçim gündemi olmadığını söyleyip "doğmamış çocuğa don biçiyorlar" mesajı veriyor.

Seçmene "İşimdeyim gücündeyim" diyor.

Mansur Bey, İmamoğlu'nun tavşan telaşının yanında "yavaş" kalıyor gibi görünse de kaplumbağa stratejisinin defalarca çalıştığını gören bir siyasetçi. Bu yöntem sayesinde, azı dişi gibi CHP'lilerin arasından sıyrılıp Ankara yerel seçimlerinde iki kez "dışarıdan" adaylık kazandı.

Genel seçimlere daha 3 yıl var ama Mansur Bey'in, İmamoğlu'nun kendisini fena yıpratacağı anlaşılan süreçte bekleyerek puan toplayacağı ve sessiz sedasız en öne geçeceğini düşünüyorum.

Göreceğiz.

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BABALAR VE OĞULLARI



AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede belirlenen yeni MKYK'da 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nın yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

Gidenlere baktım, bir ikisi dışında hiç birinin adını bile duymamışım.

Yeni MKYK'ya giren isimler arasında en çok tartışılansa kuşkusuz Prof. Serap Yazıcı Özbudun. Kendisini 2010 referandumu döneminden tanıyorum. Liberal bir hoca. Anayasa Profesörü Ergun Özbudun'un eşi. "Yetmez ama evetçi"

Davutoğlu'nun partisindeyken iktidara hukuk alanında sert eleştiriler yönelttiği için AK Parti'ye katılması eleştiriliyor.

Ben tam tersini düşünüyorum. Serap Hoca'nın bu eleştirileri iktidar partisinin en üst kurulunda yapacak olması ülke için bir şans.

Bülent Arınç'ın hep adını duyduğumuz ancak sesini dahi işitmediğimiz oğlu Mücahit Arınç da listeye girmiş.

Bakalım, siyasette babası Melih Gökçek'i aratmayan MYYK üyesi Osman Gökçek gibi, bu dönem "babasının oğlu" dedirtecek bir performans sergileyecek mi?

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VASİP ŞAHİN ANKARA'YA GİDİNCE DEĞİŞTİ



İstanbul Valisi iken yaptığı "kar tatili" duyurularıyla çocukların gönlünü kazanan Vasip Şahin Ankara'ya gidince çok değişti. Geçtiğimiz gün Sebep Sonuç'ta Vasip Bey'in "Yarın kar tatili yok" twitini okurken "acaba sebep Ankara mı?" diye düşündüm.

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ABD'DE MEMURLARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR



Donald Trump, Verimlilik Bakanı Elon Musk'tan daha agresif bir performans beklediğini söyledi.

İsrail, İngiltere ve Almanya dahil maydanoz olmadığı alan kalmayan Elon Musk'a "içeriyle, işinle ilgilen" mesajı veriyor olmalı.

Musk da mesajı almış.

Zira Musk'ın ABD hükümeti çalışanlarının, "kısa bir süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlatmalarını isteyen bir e-posta alacaklarına" ilişkin paylaşımından sonra çalışanlara "geçen haftaki başarılarını listelemeleri ya da istifa etmeleri" istenilen bir e-posta gönderildi bile.

Trump vur dedikten sonra şimdiden kamu personeli sayısında radikal kısıntılar yapan Musk'ı kim tutabilir?