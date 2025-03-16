ABD'nin dev kaynaklarının iyi kullanılmadığını söyleyen Donald Trump, ikinci dönemine hazırlık kampanyasında Hükümet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) kuracağını açıklamıştı.

DOGE, resmi bir devlet dairesi olarak değil, hükümet dışında faaliyet gösterecek bir komisyon olacaktı.

Dediğini yaptı. Başına da bu komisyonun ABD federal bütçesini 2 trilyon dolar azaltabileceğini söyleyen Elon Musk'ı getirdi.

Elon Musk'ın Vivek Ramaswamy ile birlikte yönettiği DOGE, bir danışma komisyonu olduğundan Senato onayına ihtiyacı yok, doğrudan başkanın takdirine bağlı olarak çalışıyor.

Geçenlerde Trump'ın "Daha agresif olmasını bekliyorum" dediği Musk, şimdiden kamuyu epeyce bir yükten kurtarmış durumda.

Bürokrasideki personel sayısını azaltmakla yetinmiyor, engelleyici bir mekanizmaya dönüşen ve sürekli borç üreten devlet aygıtını radikal şekilde dönüştürmeye çalışıyor.

Keşke bizde de verimliliği artırmak için DOGE benzeri bir danışma kurulu oluşturulsa.

Bürokrasinin devleti büyüten, harcamalarını artıran kalemlerini mercek altına alsa.

"Devlet, şirket gibi yönetilir mi?" diyenler elbette yine ortalığı ayağa kaldıracaktır.

Desinler, ABD'de olduğu gibi, halkın ezici çoğunluğu böyle bir hamleyi alkışlar.

Ayrıca devir iktisat devri.

Görmüyor musunuz, yemeğin porsiyonundan arabanın silindirine kadar her şeyde büyüğü tercih eden ABD bile meteliğe kurşun atıyor.

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AKLIN YOLU BİR

Ermenistan ile Azerbaycan, 40 yıldır meşgul oldukları ihtilafı çözme yolunda önemli bir adım attılar.

Anlaşma imzaya hazır.

Türkiye'nin büyük katkısı olan süreç, her iki halka da ilaç gibi gelecek.

Paşinyan'ın, diasporanın gazıyla zor bir hayat yaşayan Ermeni halkı için bir şans olduğunu düşünüyorum. Umarım bu açık fikirli ve cesur adamın değerini bilirler.

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BU NE ŞİDDET BU CELAL!

Mehmet Ali Çatal isimli bir içerik üreticisi, sosyal medyada "Rahmi M. Koç ile 1 Fincan Kahve 40 Soru" isimli röportajının üzerine yaptığı seslendirme ve montajla bir mizah içeriği oluşturmuş. Rahmi Koç'un röportajda verdiği cevaplara komik sorular üretmiş.

Videoyu izledim, küfür yok, hakaret yok, aşağılama yok, sadece komedi.

Ne var ki Çatal, Koç Grubu'nun tüm hukuk gücüyle üstüne çullandığını anlatıyor. Yayınladığı video nedeniyle, "izinsiz fotoğraf ve video yayınlama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişinin saygınlığına zarar vermek" suçlamalarıyla ifadeye de çağrılmış.

Biraz sakin olun yahu.

Rahmi Bey'in bu kadar tahammülsüz olduğunu sanmıyorum. Eğer holdingin hukuk birimi akıl ettiyse de bravo!

Ne güzel korudular müvekkillerinin itibarını ama.

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LEYLEĞE YARENLİK EDENLER

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde bir adam var.

İsmi Adem Yılmaz. 14 yıldır Yaren isimli bir leylekle buluşmaya gidiyor.

Ve Yaren de her seferinde orada oluyor.

Günlerdir gelip gelmeyeceği konusunda bir sürü asılsız haber yapılan Yaren geçtiğimiz gün nihayet, kendisini bekleyen Adem Bey'in sandalına kondu.

Adem Bey'den mutlusu var mıdır?

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AHMET ARAS

Hayatını dengbejlik, Kürt destanları ve efsaneleri üzerine yaptığı araştırmalara adayan ve Kürt sözlü edebiyatının önemli eserlerini kitaplaştıran Ahmet Aras'ın ölüm haberi İzmir'den geldi.

Aras'ın Ker û Kulik, Sîyabend û Xecê, Serhildana Seyîdan û Berazan, Evdalê Zeynîkê Şaire Kurda ye Efsanevi adlı kitapları bulunuyor.

Derinliği olan, çalışkan, mütevazı bir aydındı. Sessiz sedasız menziline yürüyordu.

Kültür Bakanlığı, Aras'ın Kürt dilinin öncü eserleri arasında yer alan eserlerini değerlendirmeli.