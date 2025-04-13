Ekonomist Ege Cansen, Türkiye cari açık veriyor gibi görünse de bunun altında farklı bir dinamiğin yattığını söylüyor. "Benim hesaplarıma göre Türkiye'nin cari açığı yok" diyen Cansen, gerçek sorunun yurtdışına çıkan servet ve buna bağlı oluşan döviz açığı olduğunu anlatıyor.

Doğru olabilir.

Zira semir Allah semirdikleri ülke batınca paralarının ıslanmadan su üstünde kalacağını düşünen sermayenin yurtdışına çıkardığı meblağ astronomik. Yıllardır ABD'ye, İngiltere'ye, Avrupa ülkelerine milyarlarca dolar akıtıyorlar.

Cansen'e göre bu kaçış, ülkedeki "güvensizlik ortamından" kaynaklanıyor.

Son 20 yılda servetine servet katan, devlet teşviklerinden beslenen zenginlerin tavuğuna kim kış demiş bilmiyorum. Ama çoğunluğu İstanbul sermayesi mensubu bu para babalarının, gözü kapalı güvendiği Batı'da çarşı çoktan karıştı.

Ukrayna Savaşı bahanesiyle bir anda "karanlık yabancıya" dönüşen Avrupa'daki, ABD'deki anlı şanlı Rusların akıbetini ne çabuk unuttunuz? Düne kadar yasalara uygun şekilde ülkelerinden para getiren Rus işadamlarına kesilen usulüne uygun haraçları, zorunlu yatırımları hatırlamıyor musunuz?

Şimdi de ABD "imparatorluğunun" başında bir kuruşu ülke dışına çıkartmamaya kararlı Trump var.

Financial Times'ta da Trump'ın önündeki en makul yolun "sermaye kontrolü" olduğunu anlatan analizler yayımlanmaya başlandı bile.

Bu olasılığın, yeni gümrük tarifeleriyle sınır tanımadığını gösteren Trump için marjinal bir tercih olmadığı ortada. Böyle bir gelişme karşısında İngiltere ve Avrupa ülkelerinin kayıtsız kalamayacağı da...

Gerisini, bu küresel fırtınada en güvenli liman olan memleketi Türkiye dururken, sermayesini kediye yükleyenler düşünsün.

"Yağma zamanı el oğlu önce yabancıya çöker" dedik dinlemediler.

Türkiye bankacılık sisteminin, Batı'nınkine göre çok daha sağlam ve kontrollü olduğunu da sizden benden çok daha iyi biliyorlar.

Ama özkaynak kredi oranımızın, paralarını kaçırdıkları bankalara göre katbekat güven verici olduğunu bile bile gidip tefeciye sığınıyorlar.

"Beter olsunlar" diyeceğim ama giden Türkiye'nin parası.

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ÖZGÜR ÖZEL, TRUMP'A NEDEN KIZGIN?

Ana muhalefet liderinin "Sahtekâr, utanmaz adam, çıldırıyorum" diye hakaret ettiği Hazine Bakanı'na neden bu kadar kızdığını anladık.

Şimşek'in suçu, İmamoğlu tutuklandığında fırlayan dolara müdahale etmekmiş!

Şaka yapmıyorum. Kendisi söyledi.

Peki, Özgür Özel'in ABD Başkanı olan Trump'a kızgınlığının sebebi ne olabilir?

Zira Avrupa devletlerine, NATO'ya Türkiye'yi şikâyet ederken Trump'ın Erdoğan'la olan yakınlığına göndermede bulunuyor.

"NATO'nun en büyük ordusu Trump'ın elindeyken, NATO'nun en büyük ikinci ordusunun bir otokratın elinde olması kimseye fayda sağlamaz."

Şimşek'e kızmasının mantığından yola çıkıp sorarsak, Özgür Bey, Trump'a da Türkiye'ye İsrail'den daha düşük gümrük tarifesi açıkladığı için kızıyor olabilir mi?