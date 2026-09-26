Trump, BM Genel Kurulu'na katılmayan Şi Cinping'i Washington'da ağırladı. Başkan, Beyaz Saray'daki yemek masasında da ağır toplarını yanına aldı.

Sam Altman, Dario Amodei, Elon Musk, Demis Hassabis, Jensen Huang.

Yapay zekânın patronları. Modeli yazan, çipi satan, tempo çubuğunu elinde tutan isimler.

Ne var ki mahşerin beş atlısı pozlarındaki beyzadelerin yüzlerinde yine kaygı maskesi vardı.

Malumunuz, "Bu iş nereye varacak? İnsanlık kontrolü kaybedecek. Hepimiz öleceğiz" diyerek ortalıkta geziyorlar.

Sanki yapay zekâyı başkası üretiyor. Sanki laboratuvar kapının dışında, onlar seyirci.

Oysa çarkı çeviren kendileri. Parametre, sürüm, fiyat, tempo onların elinde.

Ama mikrofon uzatılınca fail bir anda kayboluyor.

"Biz değil, makine yapıyor" diyecekler, kendilerini tutuyorlar. "Teknoloji, yarış" diye geveliyorlar. "Robotlar dünyayı ele geçirecek. İnsanlık köle olacak. Makine azacak" diye korkutmaya çalışıyorlar.

Sanırsın tehlike gökten inmiş... Bizimkiler de tröst pozisyonundaki üreticiler değil, sorumluluk ve vicdan sahibi uyarıcılar...

Daha birkaç hafta önce de Washington'un kapısını çaldılar. Hükümetten açıkça frene basmasını istediler. Ortak güvenlik kuralı, antitröst muafiyeti, uluslararası tempo ayarı talep ettiler.

Uzaylı istilasından bahseder edasında takılsalar da ne istediklerini biliyoruz. Piyasayı bizim tempomuzda düzenleyin, Çin ucuza kopyalamasın. Faturanın bir kısmını da kamu görsün diyorlar.

Çünkü iş ucuz değil. 2025'te ABD'de özel AI yatırımı 285.9 milyar dolardı. 2026'da şirketlerin altyapı harcaması 650- 800 milyarı buluyor. Gigavatlık merkez, şebeke, lisans...

Korku büyüdükçe kapı açılıyor. Sonra kilit cümle geliyor: "Dururuz ama Şi'yi, Putin'i kim durduracak? Durursak onlar ulusumuzu geçer."

Bu, beş kişinin kendi temposunu meşrulaştırma cümlesi. Oysa dışarıda tablo anlattıkları kadar şişkin değil. ABD hâlâ açık ara önde. En ileri modeller, en büyük hesaplama, en derin kasa onda. Trump da BM'de küresel kuralı bu yüzden reddetti, olduğu yerde kalsın dedi.

Evet, Çin ikinci ama son tahlilde özel yatırım 12-13 milyar dolar seviyelerinde. Pekin zirveyi değil, ucuz ve açık modeli, fabrikaya gömülü zekâyı zorluyor.

Sanki ABD'yi yapay zekâ yarışında yutacakmış gibi sundukları Putin'in Rusya'sı ise adeta bu masada yok. GigaChat ve Alice içeride iş görür. 2025'te bütün Rus AI piyasası 3.5–4 milyar dolar.

Yapay zekânın yaratacağı olumsuzlukları, insanlık ve çevre üzerindeki maliyetlerini göz ardı edelim diyen yok.

Sadece kendilerini dünyadan büyük ve akıllı gören bu beşlinin "Vallahi artık bıktık, sırf onlar durmaz diye devam ediyoruz" havalarını yemiyoruz. Sabah insanlığın sonu tiradı atıp, akşam Beyaz Saray'da gözyaşları eşliğinde karides şampanya götürmelerine gülüyoruz.

Dünya sizden büyük efendiler. Parayı, gücü kazanan sizlersiniz, tüm sorumluluk da sizlerin. Olası her türlü olumsuzluğun bedeli omuzlarınızda. Ödetirler.