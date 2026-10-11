Bloomberg'in haberine göre ABD'den Çin'i hedefleyen bir tankeri kiralamak artık uzaya bir roket fırlatmaktan daha pahalı hâle geldi.

Söz konusu rota için yapılan bir yolculuk yaklaşık 80 milyon dolara mal olurken, standart bir SpaceX Falcon 9 fırlatması 74 milyon dolara gerçekleştiriliyor. Aynı miktardaki parayla bu yılın başlarında neredeyse aynı niteliklere sahip bir tanker doğrudan satın alınabiliyordu.

Evet, bu da bir pandemi.

İlki 2019'da salgın kılıfıyla başladı. Normal zamanda fiyatı 1500 dolar olan konteynerler 20 bin dolara fırladı.

Tedarik zinciri kırıldı. Piyasalar altüst oldu. Devlet para bastı.

Her sıkışmada olduğu gibi savaşlar patladı.

Önce tahıl başta olmak üzere hayati emtiaların geçtiği Karadeniz'in dengesi altüst oldu. Petrol ve doğalgaz ihracatçısı Rusya'ya ambargolar geldi. Avrupa enerji darboğazına girdi.

Ardından enerji arzının merkezi Körfez'in ve derken Kızıldeniz'in akışı sınırlandı.

Yüzyıllar sonra insanlık Ümit Burnu'nu yeniden keşfetmek zorunda kaldı.

Bu süreçten en çok, Türkiye'nin de aralarında olduğu petrol ve doğalgaz ithalatçısı konumundaki Avrupa ülkelerinin ekonomisi olumsuz etkilendi. Afrikalılar başta olmak üzere dünyanın en yoksul halklarının ekmeği pahalandı.

Demografik ve siyasi çalkantılar, istikrarsızlık, hayat pahalılığı bugün Avrupa'da çalan savaş tamtamlarının tokmağı oldu.

Bunları yazınca "İsim verin" diyorlar, "Tokmak hangi devletin elinde?"

Bu soru, eskide kalan dünyanın kabullerinden kaynaklanıyor. Küreselleşmeyle birlikte patron devletler değil, küresel sermaye. Finans kapitalin son sürümü. Geçtiğimiz günlerde bahsettiğim, dünya üzerindeki sermaye birikiminden aslan payını alan 12 kişi, paranın babaları.

Paradan para kazananlar için sürekli kriz hâli, istikrarlı bir dünyaya göre daha kârlı.

Kendilerine seçtikleri din falan işin hikâyesi... Ahalinin alacağı pozisyonu manipüle etmek için işaret ettikleri cambaz.

Yaptıklarını ettiklerini görmemek için de kör olmak lazım.

Enerji fiyatlarındaki tırmanışın, sıkılan boğazlarımızın etkisinin daha fazla hissedileceği yaklaşan karakış öncesi Avrupa sokakları karışmışken düğümü çözmeye yönelik her türlü girişimi nasıl sabote ettiklerini görmüyor musunuz?

Trump, "Putin'le anlaştım; Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Dizel rafinerilerinin durumuna göre 3 milyon ton dizel daha sağlayacak" dedikten saatler sonra Ukrayna eliyle Rusya'nın petrol yükleme terminallerini havaya uçuruyorlar.

Şimdi de "Rus musun?" diye soracaklar...

Tıpkı geçtiğimiz gün, "Babülmendep'i kapatanlar kime hizmet ediyor, bedelini Avrupa ve Türkiye ödüyor" diye yazdığım için "Avrupalı mısın, sana ne" dedikleri gibi.

Aklıma Putin'in birkaç yıl önce yine bir kış arifesinde anlattığı fıkra geliyor:

Bir Alman çocuk, babasına sorar:

- Baba, evimiz neden bu kadar soğuk?

Babası cevap verir:

- Çünkü Rusya, Ukrayna'ya saldırdı.

Çocuk tekrar sorar:

- Bizim bununla ne ilgimiz var?

Babası:

- Çünkü biz Ruslara karşı yaptırımlar uyguladık.

Çocuk:

- Neden?

Babası:

- Onlar acı çeksin diye.

Çocuk kafası karışmış hâlde sorar:

- Peki o zaman, Rus olan kim?