Türkiye'nin bölgedeki rakipleri de tıpkı muhalefetimiz gibi ABD'de Demokratların iktidarını dört gözle bekliyor. En azından Trump'ın topal ördeğe dönmesini umuyorlar.

Zira Trump'ın Erdoğan'la konuşması, "hallederiz" demesi, F-35, CAATSA ya da KAAN motoru meselesinde kapıyı aralık tutması Türkiye'nin işine yarıyor.

Trump döneminde ABD'nin Avrupa'yı kendi haline bırakması da Türkiye'nin lehine oldu. Şemsiye çekilince Berlin, Paris ve Brüksel karıştı. Yeni ittifaklar aramaya başladılar. Doğu'ya yöneldiler. Enerji ve göç için Ankara'ya muhtaç hale geldiler.

SURİYE'Yİ DEMOKRATLAR KARIŞTIRDI

Trump yönetimi Suriye ve Irak'ta Türk dış politikasıyla uyumlu ilerliyor. Demokratlar çoğunluk olursa bölgeden çekilmeye direnen müesses nizamın argümanları daha yüksek sesle işitilir. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına itiraz artar. Trump ise "seni rahatsız etmeyeyim, sen de beni etme" diyen adam. Hangisi işe yarar? Ankara'nın sınır güvenliğine hangisi daha az zarar verirse o.

DEMOKRATLAR DA İSRAİL'İN YANINDA

Gazze'deki soykırım Biden döneminde başladı. 7 Ekim'den sonra İsrail'e verilen silahlar, para ve veto edilen BM kararları Demokratların elinden geçti. Şimdi Demokratlar arasında "koşullu yardım" sesleri yükseliyor diye İsrail'e dur diyeceklerini beklemek boşuna. Bir kısmı hâlâ İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğü" nü korumak için her türlü yardımı savunuyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI UZAR

Rusya-Ukrayna savaşı da Biden döneminde patladı. Trump enerji fiyatları yüzünden Rus dizelini gevşetti, Kiev'e yardımı kıstı. Demokratlar kazanırsa para ve silah akışı artabilir, Moskova'ya yaptırımlar sıkılaşabilir. Karadeniz'de tahıl koridoru gibi işlerde Türkiye'nin arabuluculuk rolü devam eder ama ABD'nin Rusya'ya karşı duruşu sertleşirse Ankara'nın manevra alanı daralır. Geçtiğimiz gün Ankara'ya gelen Zelenski'nin barış için Türkiye'yi adres gösterdiği zemin kaybolur.

YUNANİSTAN DA DEMOKRATLARI BEKLİYOR

Doğu Akdeniz'de Demokratlar Yunanistan ve Kıbrıs lehine yasaları kolaylaştırabilir. "Mavi Vatan" iddialarına karşı daha eleştirel bir dil çıkabilir. Ama Avrupa'nın genel zaafı ve Trump'ın yalnız bırakma politikasının yarattığı panik, bizim lehimize işliyor. Senato'yu Cumhuriyetçiler tutarsa o panik devam eder, Ankara'nın elindeki kartlar değerini korur.

TRUMP GİDER VANCE GELİR

Tahminlerin aksine Trump'ın topal ördeğe döneceğini sanmıyorum. Türkiye açısından önemli olan da Senato'nun Cumhuriyetçilerde kalması. Tersi olsa bile ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye.

Ayrıca her halükârda Trump iki yıl daha iktidarda. Sonrasında Demokratların geleceğinin ve bir takım zavallıların umduğu gibi Türkiye'nin iç işlerine burunlarını sokacaklarının garantisi yok.

Trump'ın aşırılıklarından uzak bir profil çizen Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yıldızı da giderek parlıyor.