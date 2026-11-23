Antalya'daki COP31 zirvesi, fosil yakıt ifadesinin resmi metne girmemesi yüzünden mutabakatsız kapandı.

Türkiye ve Avustralya'nın ortak yürüttüğü zirvede son taslak, "fosil yakıtlardan uzaklaşma" kararını yalnızca dolaylı hatırlatıyor, doğrudan adını anmadan karbon yakalama ve elektrifikasyon gibi başlıklara ağırlık veriyor.

Avrupa Birliği, Panama, Pasifik adası ülkeleri ve en az gelişmiş ülkeler grubu, fosil yakıtların açıkça yazılmasını ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik daha net bir dil istiyor.

Karşı tarafta, Suudi Arabistan liderliğindeki petrol üreticisi ülkeler, İran, Rusya ve Çin, fosil yakıtı adıyla anan bir ifadeye karşı çıkıyor. Bu ülkeler enerji güvenliğini, mevcut ekonomik yapıları ve karbon yakalama gibi teknolojilerin rolünü öne çıkarıyor.

Rusya fosil yakıt ve karbon salınımının adını bile duymak istemiyor. Çin de fosil yakıtı doğrudan hedef almayan bir metni kabul edilebilir buluyor.

ABD ise bildiğiniz üzere resmi olarak zirveye katılmadı. Trump yönetimi Paris Anlaşması'ndan çekilmiş durumda ve iklim müzakerelerini "saçmalık" olarak nitelendirerek fosil yakıt üretimini artırmaya odaklanıyor.

Bu tabloda, ekonomik ve jeopolitik gerekçeler kadar karbondioksitin etkilerine dair farklı okumalar da etkili.

Ana akım değerlendirmeler, fosil yakıt kaynaklı emisyonların son on yıllardaki ısınmanın baskın nedeni olduğunu ve riskleri artırdığını söylüyor.

Ana akım dışında kalan araştırmacılar ise karbondioksitin zararlı olmadığını savunuyorlar.

Bu görüşe göre atmosferdeki karbondioksit ikiye katlandığında bile doğrudan etkiyle yaklaşık 1 derece ısınma olur. Modellerin öngördüğü daha yüksek rakamlar ise abartılı geri beslemelerden kaynaklanır.

Ayrıca okyanus akıntıları, denizaltı volkanik faaliyetler, magma kaynaklı ısı ve güneş aktivitesi gibi doğal süreçlerin iklim değişiminde daha büyük rol oynar.

Öte yandan artan karbondioksit, bitkilerin daha hızlı fotosentez yapmasını ve suyu daha verimli kullanmasını sağlar. Uydu verileri son on yıllarda dünyanın önemli bir kısmının yeşillendiğini gösteriyor.

Laboratuvar ve tarla deneylerinde de birçok tarım ürününde verim artışı görülüyor. Bu argümanlara göre tarımsal faydalar ısınmanın olası risklerinden daha ağır basabilir.

Ben de bu ikinci gruba katılıyorum. Doğa'nın dengesinde insan faktörünün sınırlı olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca, ABD, Çin gibi büyük karbon salan ülkelerin sürece dahil olup olmaması, zaten sonuç üretme kapasitesini doğrudan etkiliyor.

ABD'nin yokluğu ise başlı başına finansman ve liderlik boşluğu yaratıyor. Küçük ada ülkeleri veya Avrupa'nın talepleri, büyük salımcıların rızası olmadan bağlayıcı hale gelemiyor.

Bu düğümün çözülmesi, nükleer enerjinin daha soğukkanlı şekilde tartışılmasından geçiyor. Büyük devletlere hak olan bir teknoloji dünyanın geri kalanı için neden lüks ve tehlikeli olsun ki?