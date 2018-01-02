Sağlık, huzur, barış, bereket, başarı dolu bir yıl dileklerimle, 2018'in bu ilk günlerinde "dünden alınan derslerle yarına ilişkin" birkaç hususu paylaşmak isterim.***
2018'in belirleyici yanlarına gelince
Benim, öteden beri bir tezim var.
"Seçmen midesi ile düşünür!" Yani, ekonomik ve siyasi istikrar ile güven ortamı belirleyici faktörlerdir. Yoksa bu ülkede plan içinde plan, toplantı içinde toplantı bitmez. Son noktada karar verici olan millet, sağduyusu ile her türlü hesabı ve oyunu bozmayı başarır. Ama bu mücadele devam eder. Yani... İçeride milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği dışarıda ise bağımsız ekonomi ve dış politika iradesinden taviz verilemez.
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* Türkiye
'yi vaktinden önce seçime götürmeye, 2023, 2053, 2071 idealinden uzaklaştırmaya dönük siyasal mühendislik faaliyetlerinin hız kesmeyeceğini öngörmek kehanet sayılmayacaktır.
Üstelik bu cephe sadece bilinen muhalefetle de sınırlı kalmayacak.
Bir dönem adı AK Parti
ile anılan isimlerin şahsi arayışları ile AK Parti karşıtlığından beslenen çevrelerin çabaları da ortak paydada toplanacaktır.
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2019'un mayınlardan temizlenmesi için hem FETÖ
darbe davalarının sonuçlandırılması hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tahkim edecek uyum yasalarının yapılması pek çok dengeyi etkileyecektir.
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AK Parti'nin bünyede başlattığı değişim ve dönüşüm dalgası, yeni belediye başkan adayları ile birlikte siyasi kartların da yeniden dağıtılmasını ve yenilenmiş kabineyi de beraberinde getirecektir.
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Suriye'de küresel bilek güreşi neticeye yaklaşırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınır güvenliğini kalıcı olarak tesis edecek birkaç hamlesi daha gerekli olacaktır.
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Türkiye liderliğinin iddiaları ve hedefleri ile meselesi olan ABD ve Almanya başta olmak üzere önde gelen ülkeler, Türkiyesiz Avrupa güvenliği, Türkiyesiz Ortadoğu barışı, Türkiyesiz Balkan huzuru, Türkiyesiz Akdeniz refahı olamayacağı kabulünden hareket ederek yeniden masaya oturmanın formüllerini arayacaklardır.
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Biz, asıl konumuza yani ekonomiye odaklanacak olursak
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Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşürülmesi, bilhassa dar ve orta gelirli ailelerin bütçesini olumsuz etkileyen gıda fiyatlarındaki artışların kontrol altına alınması hayati öncelik taşıyacaktır.
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Yüksek faizin aşağıya çekilmesine ilişkin yöntem tartışmaları da dinmek bilmeyecektir. Buna rağmen hükümet ile finans kesiminin aynı masa etrafında buluşması ve daha çok bir araya gelmesi de pek çok ezberi bozacaktır.
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Sürdürülebilir büyüme için, 2017'deki ivmenin de motivasyonu ile 2018'in, ekonomik nefesin kesildiği yıl olmaması sağlanacaktır.
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Siyasi kadro revizyonu kadar ekonomi bürokrasisine de neşter vurma gereği daha çok hissedilecek, sadakat kadar liyakati de temsil eden isimlerin ağırlığı artacaktır.
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Büyük sermaye ile AK Parti'nin siyasal taban bulduğu Anadolu sermayesi arasındaki gündem, yaklaşım ve çözüm farkı kritik test anlarında kendisini gösterecektir.
Özetle...
2018 uyanık olunması ve toplumsal barışa önem verilmesi gereken, komplo teorilerine kapılmadan ama muhtelif hazırlıkların yapıldığını unutmadan her alanda çok ama çok çalışmamız gereken bir yıl...