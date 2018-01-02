Sağlık, huzur, barış, bereket, başarı dolu bir yıl dileklerimle, 2018'in bu ilk günlerinde "dünden alınan derslerle yarına ilişkin" birkaç hususu paylaşmak isterim.

Benim, öteden beri bir tezim var.

"Seçmen midesi ile düşünür!" Yani, ekonomik ve siyasi istikrar ile güven ortamı belirleyici faktörlerdir. Yoksa bu ülkede plan içinde plan, toplantı içinde toplantı bitmez. Son noktada karar verici olan millet, sağduyusu ile her türlü hesabı ve oyunu bozmayı başarır. Ama bu mücadele devam eder. Yani... İçeride milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği dışarıda ise bağımsız ekonomi ve dış politika iradesinden taviz verilemez.

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