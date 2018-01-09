Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi, "İtibarın Korunması" başlığını taşıyor ve şu hükmü içeriyor:

"5187 sayılı Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." Maddedeki "kasten" vurgusu önemli. Zira, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 13 yıl önce yapılırken ben de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri günler geceler boyu izlemiştim. Madde, bankaların güven ve itibarının korunması boyutuyla olduğu kadar basın ve ifade özgürlüğü açısından da tartışılmış ve "kasıt" unsuruna özellikte atıfta bulunulmasında mutabık kalınmıştı.

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