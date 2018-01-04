Dış müdahalelerle iktidar değişmemeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “İran’daki gösterilere destek veren iki kişi var. Biri Trump diğeri Netanyahu. BM Güvenlik Konseyi’nden İran karşıtı bir karar çıkmaz” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu şunları söyledi:



İRAN KARŞITLIĞI:

Olayların arkasında başka güçler olduğu söyleniyor. Bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi Netanyahu değeri Trump. Başka ülkelerden bu gösterilere destek veren açıklamalar görmedim. Dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız.Yönetimler seçimle işbaşına gelir. Bir yönetim değişecekse bir sonraki seçimde İran halkı değiştirebilir. Kendine hizmet eden ya da kendi çıkarlarına uygun olan, buna benzer hiç seçimin olmadığı ülkeler gayet iyi güzel oluyor, onlara övgüler var. "İran bize karşı dolayısıyla bu rejim kötü" demek çifte standarttır. Bü tür müdahaleleler İran rejiminin de işlerini kolaylaştırır. İran'ı karıştırmak isteyenler ortada. ABD konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) getirmek istiyor. Çünkü ABD güçlü İran karşıtı. BMGK'den böyle bir karar çıkmaz.



KATKIYA DEVAM:

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) bizimle görüşmek istiyor, her zamankinden fazla bize ihtiyaçları var. Yemen ve Katar krizinin çözümü için katkıya devam edeceğiz.



RUSYA VE ABD'NİN YPG REKABETİ:

Rusya ve ABD arasında YPG'yi kullanma konusunda rekabet var. Rusya YPG'ye destek vermiyor ama uzak da durmuyor. En azından hassasiyetimizi anlıyor. Sürece katılacak olanlara üç ülke karar verecek. Suriye'de Kürtlerin başka temsilcileri var. Suriye Kürt Ulusal Koalisyonu, Avrupa'da yaşayan temsilciler, Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü isteyen Kürtler var. Bunların listesini zaten verdik.



AB'NİN PATRONLUK TASLAMA DÖNEMİ BİTTİ

"Cumartesi günü Almanya'ya gidiyorum. Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Bizim Almanya ile problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var; bize ne olduğunu söylemeliler. Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istiyoruz. Avusturya Dışişleri Bakanı aradı, ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükada'ya davet ettik, konuşacağız. AB ülkeleri Türkiye'nin önemini daha iyi anlamaya başladı. AB 2018'de Türkiye'ye saygı duymayı öğrenir, eşit olarak görür, değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapar ise ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti."



ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİN İYİLİĞİ ONLARA BAĞLI

"ABD ile ilişkilerde 2017 sorunlu bir yıl oldu. Tüm bunlara rağmen ABD NATO müttefikimiz. İlişkilerimizin iyi olması gerekiyor ama bu ABD'ye bağlı. Bize yanlış yaparsa altında kalmıyoruz. (Kumpas davsası) Davasının seyrini gördünüz. Boş olduğu, FETÖ motifli olduğu ortaya çıktı. Komedi sahnesine dönüştü. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ciddiyetsiz bir dava haline geldi."