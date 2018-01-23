Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin tüm dengelerine yeniden bakması, özgüvenini tazelemesi ve geleceğe emin adımlarla yürümesi açısından tarihi fırsatlar kazandırdı. Öğretilmiş (öğrenilmiş) çaresizlik sendromu ile malûl bir ülkeden; risklerin farkında olan, milli çıkarları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, kararlı ve netice alan ülkeye geçiş bu dönemin en belirgin özelliği.

Sabahtan akşama kadar yakınmak, negatif gündem oluşturmak, yerinde saymak; kişilere de kurumlara da ülkelere de kaybettiriyor.

Bugün için Türkiye'nin bekası uğruna katlandığı maliyetler, gelecek kuşakların bizleri acımasızca yargılamamasının da teminatı olacak.

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. Cumhurbaşkanı'ın, Ankara Sanayi Odasıödül töreninde vurguladığı gibi Türkiye'ninbırakın durmayı,kaybedecek birdakikası bile yok.Bu nedenle herkes işine odaklanmak, büyütmek, verimli çalışmak durumunda.Özel sektör için de kamu sektörü için de büyük bir sınavla karşı karşıya olduğumuz muhakkak.Aklı kullanan, tarihi birikimine ve milletine güvenen kesinlikle kazançlı çıkacak. Şimdi, ABD'nin tepkisi, piyasaya olası yansıması, bir gün bir noktada şok vereceği ihtimali ile kenara çekilenler, süreçleri okuyamayanlar, stratejik bakamayanlar, sadece kısa vadeli kârlarını koruma telaşına düşenler kaybedecek.Halihazırda, ekonomi ile ilgili, reform ajandasıyla bağlantılı, enflasyona ve faize dönük yazacak çok konu var. Ama bu konuları detaylı ele almak için önümüzde uygun zamanlar da olacak. Gün, "" ilkesel temelini tahkim etme ve bunun gereğine uygun davranma günü.Bu nedenle, yazımın içine yerleştirdiğim kupüre dikkatinizi çekmek istiyorum.Milli Savunma Bakanı, Giresun Milletvekili. Giresun deyince akla gelen ürün fındık. Bakan Bey, dost ziyaretine eli boş gitmediği için bu bir paket fındığın üzerinde yazanlar bana ilham kaynağı oldu. Buradaki vurgu, önümüzdeki seçimin atmosferini, milletin özünü çok anlamlı şekilde yansıtıyor ve ben de altına imzamı atıyorum:!"