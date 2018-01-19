İşte ABD’nin YPG yalanları

Suriye’de DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PYD-YPG terör örgütüne silah sevkıyatı yapan ABD, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit edecek kadar ileri gitti. Türkiye’ye verilen tüm sözlere rağmen teröristlere destek her geçen gün arttı

Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan koalisyonu sözcüsü Albay Thomas Veale'in PYDYPG unsurlarından 30 bin kişilik sınır koruma ordusu kurulacağına dair skandal açıklamalarının ardından Türkiye'nin operasyon kararlılığı ABD'ye zorunlu manevra açıklamaları yaptırdı. Ancak Ankara, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" beyanına ihtiyatla yaklaşıyor. Suriye iç savaşında sahada terör örgütü YPG'yi kullanan ABD, silahlojistik- istihbarat-eğitim-teknoloji desteği sağladı.



UZUN VADELİ PLANLAR!

Beyaz Saray ve Dışişleri ile ABD Merkez Kuvvetle Komutanlığı CENTCOM arasındaki üslup ve yaklaşım farkı Washington'ın uzun vadeli plan ve hedeflerinin gün ışığına çıkmasını sağladı. Önceki gün gerçekleşen MGK toplantısında, "Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır" ifadesine yer verilerek ABD'nin politikasından duyulan rahatsızlık devlet kararı haline getirildi. Aynı saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise "Bütün durum yanlış aktarıldı" diyerek Ankara'yı sakinleştirmeye çalıştı. MGK açıklamasındaki, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına izin verilmeyecek, bu konuda gereken her türlü tedbir alınacaktır" vurgusu ise Pentagon'da karşılık buldu. Pentagon sözcülerinden Eric Pahon "ABD, Suriye'de yerel güçlerini eğitmeye devam ediyor. Bu, yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir" ifadelerini kullandı.



İŞTE WASHİNGTON'UN TUTMADIĞI SÖZLER

1- ABD kara gücüne dönüştürdüğü YPG'li terör unsurlarından desteğini DEAŞ yenilgiye uğratıldığı halde desteğini çekmedi.

2- ABD, YPG'ye silah sağlarken, "Operasyonel işbirliği" dedi. Ankara'nın tepkisi karşısında bu kez Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şemsiyesi altında YPG'yi kamufle etmeye çalıştı.

3- Menbiç'in, DEAŞ'tan temizlenmesi sonrası YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği sözü verildi. Ancak, YPG'liler, ABD bayrağı altında bölgede varlığını sürdürdü.

4- YPG'ye sağlanan silahlar, DEAŞ'la mücadele sonrası toplanmadı. Hatta bir orduya yetecek kadar 4 bin ağır ve zırhlı silah verildi.

5- 'Suriye Sınır Koruma Gücü kuracağız' açıklaması yapan ABD, Türkiye'nin tepkisi sonrası "YPG'ye askeri eğitim vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde ağız değiştirdi.



TERÖRİSTİN OPERASYON YETENEĞİ ARTIRILDI!

ABD desteğiyle PYD/YPG 48 bin silahlı unsura ulaştı.

Sahada C3 (Commandkomuta, Control-kontrol, Communication-iletişim) kapasitesi kazandı.

İnternetten şifreli mesaj, gerçek zamanlı uydu görüntüsü ve sayısal harita kullanımı öğretildi.

Küçük ölçekli yerleşim yeri kuşatma, mobilize silahlı unsurları uzaktan destekleme, saldırı ve savunma gibi yetenekleri öğretildi.

YPG'ye Jip-SUV tipi araç verildi. YPG'ye füze/mayın/ bombaya dayanıklı 100 civarında zırhlı araç edindi.

Terör örgütünün üyelerine 170 dolar maaş ödeniyor.

Teröristler; federe özerk devletin üyeleri olarak motive ediliyor.