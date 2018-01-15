2018 turizmde atılım yılı olacak

Turizm sektörü ekonomiye 2018’de damgasını vuracak. Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl 36 milyon turist ve 34 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini açıkladı

Türkiye ekonomisinin göz kamaştıran büyümesine katkı sunan turizm sektörü yeni hamlelerle 2018'e damgasını vuracak. Geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 28 artarak 32.4 milyona; turizm gelirlerinin ise yüzde 17 artışla 26 milyar dolara ulaştığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 hedefini ise 36 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri olarak açıkladı. Bakan Kurtulmuş, 2018 hedefleri ve atılacak adımları şöyle anlattı:

2018 TÜRKİYE YILI: Türkiye 2018'in ilk 12 destinasyonundan biri ilan edilirken, erken rezervasyonlarda da ciddi oranlarda artış yaşanacak. Bu kapsamda İngiltere'den yüzde 66, Polonya'dan yüzde 40 rezervasyonlar artarken, Almanya, Avusturya, Hollanda pazarlarından da yüzde 20 artış bekleniyor. Ortadoğu, İran, Çin, Hindistan pazarlarında ise en az yüzde 40 artış hedefleniyor.





Numan Kurtulmuş, Herakles Lahdi'nin önünde SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu'nun sorularını cevaplandırdı.



2023 HEDEFİ 50 MİLYAR: Hükümetin 2023 vizyonu kapsamında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefliyor.

SEYAHAT ACENTELERİNE DESTEK: 2015'ten itibaren Türkiye'ye turist getiren seyahat acentelerine 2016-2017 sezonunda 565 milyon lira destek veren hükümet, bu yıl miktarı 800 milyon liraya çıkaracak. Havayoluyla turist getiren acentelere uçuş başı bin 500-9 bin dolar arasında destek verilecek.



TROYA'YA TANITIM ATAĞI YAPILACAK

Troya üzerinden bu yıl içerisinde önemli bir tanıtım atağı olacak. Devlet Opera Balesi Troya'yla ilgili oyunlar sergileyecek. 23'e yakın uluslararası festivalde Troya'nın tanıtılması sağlanacak.

BRAD PİTT'E TEKLİF: (Brad Pitt'le bir organizasyon yapılacak mı? sorusu üzerine) Çalışma var. Öyle bir tanıtım yüzünün yer aldığı bir program düşünülüyor. İnşallah anlaşılabilir.

PRESTİJ PROJELER YILI: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 2019'da hizmete açılacak. Rami Kışlası 7 milyonluk büyük kütüphane olarak kapılarını 2019 sonunda açacak.

KULELİ MÜZE OLUYOR: Kuleli Askeri Lisesi müzeye dönüştürülecek. Kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başlanacak. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin restorasyonu 2018'de bitirilecek.

İSTANBUL'A 'GELİBOLU' MODELİ: İstanbul'un, yasalarla donatılmış kuvvetli yetkiye sahip olan bir tarihi alan başkanlığı şeklinde yönetilmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Mesela Gelibolu'da biz bunu, biliyorsunuz Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı diye bir yer var. Mesela biz aynı şeyi Kapadokya'da da yapabiliriz.

YAYLALAR ŞENLENECEK: Yayla, sağlık ve spor turizminin geliştirilmesine yönelik yeni projeler geliştirilecek.