Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditler, 2019'a dönük siyasal mühendislik planları AK Parti ile MHP arasında "ittifak ilişkisini" bir ihtiyaçtan öte gereklilik haline getirdi. Yerli ve milli tüm unsurlara açık bu işbirliğini dikkatlice değerlendirmek zorundayız. Yerli ve milli demişken... Önceliği Türkiye olan, farklı çıkarlar adına devşirilmemiş, Anadolu değerleri ve inanç çizgisi sağlam, "Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak" ilkesine bağlı herkesten söz ediyoruz. Yani, dışlayıcı değil kapsayıcı bir yaklaşım bu.

İttifak konusu gündeme geldiği andan itibaren, aceleci yorum yapanlar, MHP'nin, AK Parti'ye stepne olduğunu iddia ettiler. Hatta Milliyetçi Hareket'in, AK Parti bünyesinde eriyeceğini savundular. AK Parti cenahında ise MHP ile işbirliğine daha çok "Kürt kökenli vatandaşların oyları" bağlamında kaygılı yaklaşanlar oldu. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Milli İttifak" tanımı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi ve ortak çalışma grubu kurulması birçok tuzağı bozdu.

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