Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dün, "1. Adalet Şûrası"na ev sahipliği yaptı.

Millet adına karar veren yargının, milletin evinde sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışması önemli idi. Unutmayalım, 28 Şubat sürecinde yargı mensupları Genelkurmay Karargâhı'nda toplanır ve her biri vesayet mantığı ile formatlanırdı. Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu durumu ve yaşanan değişimi şu sözlerle kayda geçirdi:

"15 Temmuz'da, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa yargımız darbecilerin, gücün değil milletin yanında yer almıştır. 1960 darbesinde, 1980 darbesinde, 28 Şubat'ta daha sonra FETÖ'nün kumpasları sırasında yaşananlardan aldığı derslerle yargımız, 15 Temmuz'da safını, adına karar verdiği milletin yanı olarak belirlemiştir."

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